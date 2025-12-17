『ドラゴンボール』最後の人気キャラ投票受付スタート 勝ち残った21人から1位決まる
漫画『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）初の全世界キャラクター人気投票「DRAGON BALL THE ONE」のFINALステージの投票がスタートした。24日午前11時59分まで受け付ける。
【画像】どんなキャラ残った？投票できる『ドラゴンボール』キャラ最終21人
FINALステージに残ったキャラは、3rdステージの結果1位が孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はピッコロ、5位はベジット。そして6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位はセル、9位は人造人間18号、10位はヤムチャ。
11位はフリーザ、12位はブルマ、13位はチチ、14位はクリリン、15位は天津飯、16位はブルマの家の黒猫、17位は孫悟天、18位はビーデル、19位はラディッツ、20位はランチで、敗者復活戦を勝ち上がった人造人間17号の21キャラとなっている。
投票対象キャラクターは漫画『DRAGON BALL』に登場する212キャラクターで、投票受付期間中は特設サイトから1日1回、日本のみならず世界各国からも投票可能。
全4ステージにわたるサバイバル形式で開催され、ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出するという内容になっている。
最終順位は2026年1月24日正午〜ドラゴンボール公式YouTubeチャンネルにて特別配信番組で発表予定となっている。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。
【画像】どんなキャラ残った？投票できる『ドラゴンボール』キャラ最終21人
FINALステージに残ったキャラは、3rdステージの結果1位が孫悟空、2位はベジータ、3位は孫悟飯、4位はピッコロ、5位はベジット。そして6位はトランクス（青年）、7位はバーダック、8位はセル、9位は人造人間18号、10位はヤムチャ。
投票対象キャラクターは漫画『DRAGON BALL』に登場する212キャラクターで、投票受付期間中は特設サイトから1日1回、日本のみならず世界各国からも投票可能。
全4ステージにわたるサバイバル形式で開催され、ステージが進むごとに投票対象のキャラクターが減っていき、各ステージの終了後にはXで敗者復活戦を実施、1キャラクターが復活し、次ステージへ進出するという内容になっている。
最終順位は2026年1月24日正午〜ドラゴンボール公式YouTubeチャンネルにて特別配信番組で発表予定となっている。
『DRAGON BALL』（ドラゴンボール）は、1984年から「週刊少年ジャンプ」で約10年半にわたって連載され、常にトップを走り続ける日本を代表する人気漫画。コミックスは全世界累計2億6000万部超えと驚異的な記録を叩き出し、連載終了後も、テレビアニメ・映画・ゲームなど様々なメディアミックスでファンを魅了している。