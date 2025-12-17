フリーアナウンサーの神田愛花（45）が17日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演し、イメチェン姿を披露した。

番組冒頭、同じくMCを務める「ハライチ」澤部佑が「神田さん、ちょっとメークがね」といつもと異なる印象のメーク姿に触れると、神田は「やだ〜」と照れながら「ワタクシ、遅ればせながら韓国メークを始めました」と告白。澤部は改めて「神田さんがクリスマス1週間前に韓国メークを始めました」と解説した。

これに神田は「別に新しい彼ができたとかそういうことじゃないんですけど、安心してください、全然違います」と否定。「たまたまお友達と、先日の土日で韓国へ行ったんですよ、20年ぶりぐらいに」と話した。

そして「お友達が韓国に詳しくて、お話を聞いてたらハマっちゃって、遅いんですけど始めちゃって」と明かし、「ココね、赤いんですよ。どうです？涙袋もやってるんです」と頬のあたりを強調。澤部は「これはでも、もちろん俺が気づいたわけじゃなくて、リハーサル前に神田さんが“韓国メーク始めました”って」と事前に報告されていたことをバラし、笑いを誘っていた。