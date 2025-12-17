お笑い芸人のあべこうじ（50）、元モーニング娘。でタレントの高橋愛（39）が17日、都内で行われた「Pika でんき」ローンチイベントに出席した。

2014年に結婚し、結婚11年目。芸能界のおしどり夫婦として知られる。

温かい家庭を築く秘けつを聞かれ、夫妻は「せーの！」と口をそろえて「感謝」と回答。高橋はよく感謝の言葉を口にしているようで、あべは「（妻に）ありがとうを押しつけられるんですけど、僕が日々してきていなかったことが妻と結婚してから、ありがとうを言えるような日々を過ごしているような気がします」とほほえんだ。

日常のささいな瞬間にもたくさんの感謝。「今日の朝、起きてくれてありがとう。年を取ったら横で死んでいるかもしれないから」とあべが気持ちを伝えると、高橋も「日々、本当に感謝。洗濯機を回してくれてありがとうとか、お風呂、食器を洗ってくれてありがとう、とか日々感謝なんですけど、本当に起きてきてくれてありがとうですよね」と共感。「私もふたりして死んじゃった夢を見たことがある。死んだとき、ひとりなんだと思って、起きたら（あべが）横にいてくれたのでありがとうと思いました」と明かし、笑いを誘った。

この日、高橋からサプライズのクリスマスプレゼントを受け取ったあべ。気持ちがこもった贈り物に「ありがとう〜！」と喜びをかみしめた。