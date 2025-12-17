加藤あい、43歳の誕生日を報告 変わらぬ美しい姿に「憧れです」「女神降臨」と反響
女優の加藤あいが16日までに自身のInstagramを更新。12日に43歳の誕生日を迎えたことを報告し、その変わらぬ美しい姿に注目が集まっている。
加藤はバースデーケーキのろうそくを吹き消す様子の動画を公開。「また一つ歳を重ねました」と誕生日を迎えたことを明かした。続けて「全てが当たり前ではないということを忘れずに 本当に感謝です」と周囲への感謝の思いをつづっている。
ハッシュタグでは「#みんな」「#心からありがとう」と添え、改めて感謝を伝えた。加藤は2013年に結婚し、現在は3児の母でもある。
この投稿には、ファンから「あいちゃん、お誕生日おめでとうございまーす♡♡♡」といった祝福のメッセージが殺到。さらに、「相変わらずお綺麗」「憧れです、ほんとに変わらずキレイ」「女神降臨❤」など、その美貌を称賛する声が多く寄せられている。
