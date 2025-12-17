「キャプテン翼」に「マツケンサンバ」！ 豪華な顔ぶれが集う「ファミフェス 2025」発表会開催
【ファミマのチャレンジ大発表会「FamilyMart FEST.2025」】 開催日：12月19・20日 開催場所：MEDIA DEPARTMENT TOKYO （東京都渋谷区宇田川町 19-3）
ファミリーマートは、12月19・20日に開催するイベント「FamilyMart FEST.2025」（ファミフェス 2025）のメディア向け発表会を開催した。
発表会ではイベントの概要が紹介されたほか、異業種コラボに関するプレゼンテーション、ファミマの今後の展開などが行なわれた。
ステージにはゲストとして、吉田鋼太郎さん、八木莉可子さん、マツケンこと松平健さんが登壇。さらに、マンガ「キャプテン翼」の原作者である高橋陽一氏も会場に駆けつけ、ライブドローイングや、ファミマとのコラボについてなどのトークが行なわれた。
なお、高橋氏によるライブドローイングで描かれたイラスト入りユニフォームはイベント会場内でも展示される。
□「FamilyMart FEST.2025」のページ【高橋陽一氏によるライブドローイング】
高橋陽一氏【ゲスト登壇】
左：八木莉可子さん、右：吉田鋼太郎さん
マツケンこと松平健さんによる「マツケンサンバ」が披露された
1名限定で抽選販売されるという「純金マツケン」【「ファミマ」今後の展開など】
