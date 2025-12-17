【ファミマのチャレンジ大発表会「FamilyMart FEST.2025」】 開催日：12月19・20日 開催場所：MEDIA DEPARTMENT TOKYO （東京都渋谷区宇田川町 19-3）

ファミリーマートは、12月19・20日に開催するイベント「FamilyMart FEST.2025」（ファミフェス 2025）のメディア向け発表会を開催した。

発表会ではイベントの概要が紹介されたほか、異業種コラボに関するプレゼンテーション、ファミマの今後の展開などが行なわれた。

ステージにはゲストとして、吉田鋼太郎さん、八木莉可子さん、マツケンこと松平健さんが登壇。さらに、マンガ「キャプテン翼」の原作者である高橋陽一氏も会場に駆けつけ、ライブドローイングや、ファミマとのコラボについてなどのトークが行なわれた。

なお、高橋氏によるライブドローイングで描かれたイラスト入りユニフォームはイベント会場内でも展示される。

【高橋陽一氏によるライブドローイング】

高橋陽一氏

【ゲスト登壇】

左：八木莉可子さん、右：吉田鋼太郎さん

マツケンこと松平健さんによる「マツケンサンバ」が披露された

1名限定で抽選販売されるという「純金マツケン」

【「ファミマ」今後の展開など】

