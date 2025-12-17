国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は１６日（日本時間１７日）「ザ・ベストＦＩＦＡフットボールアウォーズ」で年間最優秀選手にパリ・サンジェルマン（ＰＳＧ、フランス）のフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレ（２８）を選出した。

今年の「バロンドール」も受賞しているデンベレは昨シーズン３６得点をマーク。スペイン代表ＭＦラミン・ヤマル（バルセロナ）、フランス代表ＦＷキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）を抑えて２冠を達成し、フランス人として初の受賞となった。「チームメートに感謝したい。努力は必ず報われる」などとコメントした。

最優秀女子選手賞は３年連続でスペイン女子代表ＭＦアイタナ・ボンマティ（バルセロナ女子）が受賞。最優秀監督賞はＰＳＧのルイス・エンリケ監督、最優秀ＧＫはイタリア代表ＧＫジャンルイジ・ドンナルンマ（ＰＳＧ／マンチェスター・シティー）が選出された。ベストイレブンにはヤマルやエジプト代表ＦＷモハメド・サラー（リバプール）らが選ばれた。

その一方、ベストイレブンで世界的ストライカーのノルウェー代表ＦＷエーリングブラウト・ハーランド（マンＣ）とエムバペは意外にも選外となった。海外メディア「ｓｐｏｒｔｓｋｅｅｄａ」は「ハーランドとエムバペは落選」とし「素晴らしいシーズンを送りながらも選出されなかった」と指摘し、今回の選考を疑問視した。

今回の選考で日本代表の森保一監督は１位にエムバペ、２位にヤマル、３位にモロッコ代表ＭＦアクラフ・ハキミ（ＰＳＧ）とし、同主将のＭＦ遠藤航（リバプール）は１位にサラー、２位デンベレ、３位にポルトガル代表ＤＦヌノ・メンデス（ＰＳＧ）だった。