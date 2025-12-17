堀江貴文・溝口勇児・三崎優太「REAL VALUE」年間MVP経営者を表彰 渡邊渚もMC登壇【REALVALUE AWARD2025】
【モデルプレス＝2025/12/17】堀江貴文・溝口勇児・三崎優太による経営エンターテイメント番組「REAL VALUE」、および限られた人だけが入会できる「REAL VALUE CLUB」が、1年を通じて活躍した経営者を表彰する「REALVALUE AWARD2025」を開催した。
【写真】渡邊渚、肩出しドレスで登壇
ビジネスの第一線で活躍し続ける堀江・溝口・三崎が認める各領域のトップ経営者だけを厳選して始動した経営エンターテイメント番組「REAL VALUE」（堀江・三崎の公式YouTubeにて配信中）。そして、3人に認められる他、限られた人だけが入会できる「REAL VALUE CLUB」（略：RVC）は経営者コミュニティとして、各領域のトップ経営者とリアルで繋がれる他、コンテンツ動画を月2〜4回配信（アーカイブが見放題）、ファウンダー＆マネジメントチーム及び事務局からビジネスアイデアの提供など、経営をアップデートするためのノウハウを提供している。
今回の「REALVALUE AWARD2025」では、1年を通じて「REAL VALUE CLUB」で『リアルな価値』を体現した経営者を表彰。任意で選ばれた8名の選考委員より審議され、企業部門2タイトル、個人部門5タイトル、特別部門4タイトル、全11タイトルを発表。渡邊渚がMCを務めた。
「REAL VALUE CLUB」メンバー・マフィア・チェアマン、全95名による投票によって選出され、年間を通じて最も大きなインパクトを残した「REAL VALUE CLUB MVP AWARD」は、株式会社スカイ 代表取締役社長・山本智也氏が受賞。
理念の体現、クラブへの貢献、1年を通じてほぼ全ての会員と1on1を実施、事業整理や課題解決に貢献など、その行動姿勢が高く評価された。
受賞スピーチでは、「『REALVALUE』をもっと広めたい」と切り出した山本氏が、「『REAL VALUE CLUB』ってどんな場所？っていうものを示した本を作りたい」と提案すると会場からは賛同の拍手。チェアマン3人からも「やりましょう」の声が上がり、山本氏は改めて「『REAL VALUE』という名前が世の中に広まるような活動に貢献できればと思ってますので、来年も引き続きよろしくお願いいたします」と意気込んだ。
※以下、「REALVALUE AWARD2025」各賞
株式会社Levela 代表取締役 駒居康樹氏
選考理由：選考理由は、チャンスを掴みにいく行動力、挑戦し続ける姿勢、そして20代とは思えない覚悟。RVCの未来を担う若き象徴として最もふさわしいと評価。
メンタルヘルスラボ株式会社 代表取締役 古徳一暁氏
選考理由：セルフブランディングと発信力でクラブの存在感を高め、SNSとリアルの両面からRVCを広げた。今年もっとも“人を動かした発信者”として選出。
株式会社ループ 代表取締役社長CEO 中村創一郎氏
選考理由：再生可能エネルギーで社会を前進させ、実績として“電力需要実績1位”を獲得。理念ではなく具体的な成果で持続可能な未来を示した。来年からは拠点を日本に移すということで、更なる社会にポジティブな変化をもたらす経営者として選出。
株式会社カグカス 代表取締役 金保智也氏
選考理由：逆境からの成長、戦略の磨き込み、そして圧倒的行動量。「REAL VALUE」本編に出演もするも、惜しくも認められず、その悔しさを力に変え、スポンサー契約から一気に事業を伸ばした“成長の象徴”として選出。
＆グループ 代表 渡部剛氏
選考理由：誰よりも人に寄り添い、誰よりも先に手を差し伸べ、誰よりも与えてきた人。ギバー精神を最も体現し、クラブの文化そのものをつくってきた存在として選出。
株式会社ファイアーキッズ 代表取締役 佐藤和男氏
選考理由：見えないところからクラブを支え、挑戦の機会をつくり続けてた。RVCの成長を“共に創った”真のパートナーとして選出。
株式会社ターンアラウンド・マネジメント・パートナーズ 代表取締役 小塚祥吾氏
選考理由：圧倒的なファイナンス知見提供と1on1の実施、会員全体への貢献度は群を抜いた。実力と親身さを兼ね備え、RVCを支え続けた“最強のマフィア”として選出。
株式会社THE RICH 代表取締役社長兼CEO/Founder 三浦裕太氏
選考理由：常識を超える発想とスピードで事業を成長させ、RVCの枠を超えて世界へ挑戦している存在。堀江氏との出会いを掴み、出資へつなげ、一気にスケールさせた突破力を評価し選出。
株式会社ハッキアフリカ 代表取締役 小林嶺司氏
選考理由：理念への共感、事業による社会的価値の創出、その両方を圧倒的に体現。アフリカで“信用をつくる”という困難な挑戦を成し遂げ、最も価値観と行動が一致した存在として選出。
株式会社ポスティングホールディングス 代表取締役 杉尾和洋氏
選考理由：堀江貴文が「この1年で特に印象に残った人物・挑戦」に対して独自の視点で選出。
株式会社スカイ 代表取締役社長・山本智也氏
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
