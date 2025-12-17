乃木坂46梅澤美波「あまりにも素」童心に返った先行カット解禁 パネル展開催も決定【透明な覚悟】
【モデルプレス＝2025/12/17】乃木坂46の梅澤美波が2026年2月3日に発売する2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）より、先⾏カット公開第5弾が解禁。あわせて、全国9書店でのパネル展の開催が決定した。
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
先⾏カット第5弾は、童⼼に返ってメリーゴーランドを楽しむ1シーン。こちらはフィレンツェの中⼼部「レプッブリカ広場」にきらびやかに佇む、街のシンボル。凱旋⾨など芸術的な建物の中に突然現れたメリーゴーランドに、「乗りたい！」と⽬を輝かせる梅澤。時折無邪気に、でも少し照れくさそうにはにかむ姿が印象的な1枚となった。同カットについて、梅澤は「あまりにも素の表情をしていますね（笑）。メリーゴーランドに乗るのは⼦供の頃ぶり。街中で⾒つけて乗りたい！と即決しました。素敵な景⾊も相まってすごく楽しかったです！」とコメントを寄せた。
また、発売を記念して全国の書店9カ所でパネル展を開催。パネル展の開催書店は、東京・紀伊國屋書店新宿本店、SHIBUYA TSUTAYA、HMV＆BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋⾕店、⼤阪・紀伊國屋書店梅⽥本店、TSUTAYA EBISUBASHI、名古屋・星野書店近鉄パッセ店、京都・ヨドバシカメラ マルチメデイア京都店、札幌・コーチャンフォー新川通り店となる。梅澤は「パネル展には未公開のカットもあるということで、そちらもチェックして欲しいです。⼤きいパネルで⾒てもらえるのはとても嬉しいですし、近くで⾒てもらって、質感もじっくり楽しんでいただけたら。私とゼロ距離で旅をしている気分で、ぜひ⼀緒に写真を撮ってください！」と呼びかけている。
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】乃木坂キャプテン「すべてをさらけ出した」“ほぼノーメーク”姿
◆梅澤美波「あまりにも素」無邪気な先行カット解禁
先⾏カット第5弾は、童⼼に返ってメリーゴーランドを楽しむ1シーン。こちらはフィレンツェの中⼼部「レプッブリカ広場」にきらびやかに佇む、街のシンボル。凱旋⾨など芸術的な建物の中に突然現れたメリーゴーランドに、「乗りたい！」と⽬を輝かせる梅澤。時折無邪気に、でも少し照れくさそうにはにかむ姿が印象的な1枚となった。同カットについて、梅澤は「あまりにも素の表情をしていますね（笑）。メリーゴーランドに乗るのは⼦供の頃ぶり。街中で⾒つけて乗りたい！と即決しました。素敵な景⾊も相まってすごく楽しかったです！」とコメントを寄せた。
◆梅澤美波2nd写真集、パネル展も開催
また、発売を記念して全国の書店9カ所でパネル展を開催。パネル展の開催書店は、東京・紀伊國屋書店新宿本店、SHIBUYA TSUTAYA、HMV＆BOOKS SHIBUYA、タワーレコード渋⾕店、⼤阪・紀伊國屋書店梅⽥本店、TSUTAYA EBISUBASHI、名古屋・星野書店近鉄パッセ店、京都・ヨドバシカメラ マルチメデイア京都店、札幌・コーチャンフォー新川通り店となる。梅澤は「パネル展には未公開のカットもあるということで、そちらもチェックして欲しいです。⼤きいパネルで⾒てもらえるのはとても嬉しいですし、近くで⾒てもらって、質感もじっくり楽しんでいただけたら。私とゼロ距離で旅をしている気分で、ぜひ⼀緒に写真を撮ってください！」と呼びかけている。
◆梅澤美波2nd写真集「透明な覚悟」
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の「今」を収めた本作。「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら作った1冊となった。雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美しい脚を活かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】