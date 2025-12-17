TBS冬の人気番組特集「SASUKE」「大泉サンドの年2会」「ドリーム東西ネタ合戦」など配信決定
【モデルプレス＝2025/12/17】TBSでは、“TBS冬の人気番組特集”と題し、40タイトル超の名作ドラマを約1ヶ月にわたり「TVer」「TBS FREE」にて期間限定で無料配信中だが、さらにこの度、人気バラエティ番組の配信ラインナップも決定した。
現在、『水曜日のダウンタウン』から話題の「名探偵津田」シリーズが配信中だが、さらに2025年5月に放送された大泉洋×サンドウィッチマンの仲良し3人が年に2回（？）だけ集う『大泉サンドの年2会』や、『クレイジージャーニー』の人気回、2024年放送『SASUKE2024〜第42回大会〜』などの配信が決定。引き続き、「ときめくときを。」届ける。
・『水曜日のダウンタウン』※配信中
◎名探偵津田
犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説 ほか
犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説 第2弾
犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説 第2弾〜完結編
名探偵津田 第3話
名探偵津田 第3話 怪盗vs名探偵〜狙われた白鳥の歌〜
・『第66回 輝く！日本レコード大賞』（2024年）※配信中
・『CDTV ライブ！ライブ！年越しスペシャル！2024→2025』（2024年）※配信中
・『SASUKE2024〜第42回大会〜』※12月17日（水）午後6時配信開始予定
・『大泉サンドの年2会』（2025年）※12月18日（木）配信開始予定
・『クレイジージャーニー』※12月22日（月）配信開始予定
ゴンザレス命懸け中南米コカインルート取材・佐藤健寿が世界最北ゴーストタウンへ（2022年）
双子がたくさん生まれる村★世界の不思議に迫る旅！（2024年）
世界的快挙★世界最大の女王アリ&神の化身捕獲に大成功!（2025年）
世界最恐！時速50km民家の中通り抜ける超過激自転車レース（2025年）
ゴンザレスが移民に揺れるフィンランドの今を緊急取材！（2025年）
・『笑いの王者が大集結！ドリーム東西ネタ合戦2025』（2025年）※12月23日（火）配信開始予定
※配信作品・無料配信期間は変更になる場合あり
※配信期間は作品によって異なる
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
（modelpress編集部）
