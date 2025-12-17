あの、ウエスト絞った衣装で美スタイル際立つ「着こなせるの凄い」「脚綺麗」と熱視線
【モデルプレス＝2025/12/17】歌手のあのが12月15日までに、自身のTikTokを更新。ウエストを絞ったミニ丈ワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】28歳歌手「ウエスト細すぎる」斬新ミニ衣装で美スタイル披露
あのは「グダグダ。朝から晩まで年末年始の収録からのドラマ撮影向かい」とコメントし、前面にジッパーが施されたベージュのミニ丈ワンピース姿を公開。ウエストが絞られたデザインで、すらりと伸びた美脚が際立つスタイリングとなっている。また、遊び心のある構図も注目を集めている。
この投稿には「可愛すぎるだろ」「ウエスト細すぎる」「ミニ丈が似合いすぎる」「脚が綺麗」「撮影お疲れ様です」「このワンピース着こなせるの凄い」「年末年始の番組が楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳歌手「ウエスト細すぎる」斬新ミニ衣装で美スタイル披露
◆あの、ウエストを絞った衣装で美脚ショット公開
あのは「グダグダ。朝から晩まで年末年始の収録からのドラマ撮影向かい」とコメントし、前面にジッパーが施されたベージュのミニ丈ワンピース姿を公開。ウエストが絞られたデザインで、すらりと伸びた美脚が際立つスタイリングとなっている。また、遊び心のある構図も注目を集めている。
◆あのの投稿に反響
この投稿には「可愛すぎるだろ」「ウエスト細すぎる」「ミニ丈が似合いすぎる」「脚が綺麗」「撮影お疲れ様です」「このワンピース着こなせるの凄い」「年末年始の番組が楽しみ」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】