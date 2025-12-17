清原和博氏の元妻・亜希、スタッフへの手書きメッセージ入り弁当公開「全部手作り？」「数がすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】元プロ野球選手の清原和博氏の元妻でモデルの亜希が12月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。スタッフへ感謝を込めた弁当を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】清原和博氏の元妻「全部手作り？」ズラリ並んだスタッフ用弁当
亜希は「本日お弁当屋さん」「2025年感謝を込めて」とコメントし、スタッフに向けて作った弁当を公開。複数の弁当箱にそれぞれの名前入りの手書きメッセージが添えられており、温かみのある気配りが感じられる内容となっている。
この投稿には「全部手作り？」「数がすごい」「手書きメッセージに感動」「素敵な人柄が伝わる」「スタッフ思いで素敵」「お弁当の彩りも美しい」「本当に尊敬する」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
