Perfumeあ〜ちゃん、愛が詰まった自宅冷蔵庫公開「私生活感じられて嬉しい」「人柄が出てる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/17】3人組テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃんが12月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。自宅の冷蔵庫を公開し、話題を呼んでいる。
◆あ〜ちゃん、メッセージが並ぶ冷蔵庫を公開
あ〜ちゃんは「今日からうちの冷蔵庫（一等地）仲間入り」とコメントし、15日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」の特番「クリスマスLOVE SONG Fes.」出演時にスタッフから贈られたメッセージカードを公開。さらに、ロックバンド・フレデリックからのメッセージも同じ場所に貼っていることを明かし、温かな交流の様子を伝えている。
◆あ〜ちゃんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「冷蔵庫の一等地に飾るの可愛い」「私生活感じられて嬉しい」「愛されてるの伝わる」「ほっこりした」「贈った人泣いて喜ぶよ」「あ〜ちゃんの人柄が出てる」「生活感ある」「CDTVの演出も最高だった」「コールドスリープ寂しい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
