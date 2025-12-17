GACKT、「自由を扱える人間をどう育てるか」SNS規制への鋭い指摘に称賛集まる
アーティストのGACKTが自身のSNSを更新。オーストラリアで報じられた16歳以下のSNS使用禁止のニュースに触れ、規制のあり方について持論を展開し、反響を呼んでいる。
GACKTは、SNSを「【自由】を与える一方で、【扱いを誤れば心を壊す刃物】だと捉えてきた」と明かし、「大人ですら振り回されるものを、子どもに丸投げするのは無理がある」と指摘。そのため、国家が一定の線を引く判断自体は「理解できる」と一定の理解を示した。
一方で、規制の対象には疑問を呈している。「YouTubeなどのSNSは危険だから禁止。ではテレビはどうなんだ？」と問いかけ、「情報の洪水という意味では構造はほぼ同じ。刺激の強度はテレビの方が高い場合もある」と分析。SNSだけを標的にし、「テレビを聖域扱いする論理には無理がある」とつづった。
さらに、SNSがすでに生活の基盤となっている現代において、完全に遠ざけるだけでは判断力は育たないと主張。論点は「【道具】ではなく【主体性】」にあるとし、「問われているのは、自由を奪うことではなく、【自由を扱える人間をどう育てるか】だ」と締めくくった。
この投稿には、ファンから「SNSを『刃物』にたとえる感覚にうなずきました」「さすがGACKT さんです♡理路整然」といった共感の声が寄せられた。また、「テレビは誹謗中傷のコメント出来ないからじゃない？」など、GACKTの問いかけに対する様々な意見が集まっている。
オーストラリアで、— GACKT (@GACKT) December 17, 2025
【16歳以下のSNS使用が禁止】
になるというニュースを見た。
ボクは、
SNSという道具は【自由】を与える一方で、
【扱いを誤れば心を壊す刃物】だと捉えてきた。
大人ですら振り回されるものを、
子どもに丸投げするのは無理がある。
だから国家が線を引く判断自体は理解できる。…