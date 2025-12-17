GACKT、「自由を扱える人間をどう育てるか」SNS規制への鋭い指摘に称賛集まる

オーストラリアで、

【16歳以下のSNS使用が禁止】

になるというニュースを見た。



ボクは、

SNSという道具は【自由】を与える一方で、

【扱いを誤れば心を壊す刃物】だと捉えてきた。



大人ですら振り回されるものを、

子どもに丸投げするのは無理がある。

だから国家が線を引く判断自体は理解できる。…