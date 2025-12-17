Snow Man佐久間大介、深夜のカレー投稿に反響「飯テロすぎる！」とツッコミ集まる
人気グループ・Snow Manの佐久間大介が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。行きつけのカレー店を訪れたことを報告し、その食べ終えた後の皿の綺麗さが話題となっている。
佐久間は「今日は行きつけのカレー食べてきた (^^)」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目には食欲をそそるカレーが、そして2枚目には、ルーや米粒ひとつ残さず綺麗に完食された後の皿が写されている。
佐久間が都内の人気カレー店を訪れ、食前と食後の写真をセットで投稿するのはファンにとってはおなじみ。今回もその見事な食べっぷりを披露した形だ。
深夜の投稿だったこともあり、ファンからは大きな反響が寄せられた。
コメント欄には「めーっちゃ綺麗に食べてる」「大好きなカレー食べれて良かったですね」といった声のほか、「この時間のカレーは飯テロすぎる！」など、深夜の投稿に対するツッコミも集まっている。
今日は行きつけのカレー食べてきた (^^) pic.twitter.com/wlpIb6DKVD— 佐久間大介 (@SAK_SAK_SAKUMA) December 15, 2025