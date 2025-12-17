U-NEXTは、サザンオールスターズのドキュメンタリー「Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-」を、12月25日12時より独占配信する。月額会員は追加料金なしで視聴できる。

デビュー45周年を迎えた2023年からスタートしたアルバム制作の裏側から、2025年5月末の全国ツアー千秋楽までを追った約2時間のドキュメンタリームービー。「U-NEXT×サザンオールスターズ プロジェクト」の一環として配信され、バンドの“今”をリアルに捉えるという。

サザンオールスターズは最新アルバム「THANK YOU SO MUCH」を携え、2025年1月～5月に全国13カ所26公演を巡るツアー「LIVE TOUR 2025『THANK YOU SO MUCH!!』」を開催。約6年ぶりのツアーで、バンド史上最多となる60万人を動員し、東京ドームでのツアーファイナルはライブビューイングも実施された。

またU-NEXTでは、同ツアーの東京ドーム公演ライブ映像をはじめ、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」でのステージ、NHK総合の特番「サザンオールスターズ スペシャル ～テレビからの贈り物～」、スペースシャワーTV「V.I.P.-サザンオールスターズ-」の桑田佳祐インタビュー、2013～2025年のライブを厳選した特選映像集なども独占配信中。MVやライブ映像に加え、桑田佳祐が監督を務めた映画「稲村ジェーン」も配信している。

サザンオールスターズ 『Documentary of THANK YOU SO MUCH!! -“変態”し続けるロックバンド-』[Teaser]