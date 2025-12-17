「ビッグデーだ」　移籍市場活性化…１日でＦＡ救援投手の契約６件　日本人では村上宗隆が交渉期限まで６日

ＦＡ市場のリリーフ投手にとっては「ビッグデー」となった。１６日（日本時間１７日）、フィリーズからＦＡとなっていたＪ・ロマノ投手（３２）がエンゼルスと１年２００万ドル（約３億１０００万円）で合意したと複数の米メディアが報じた。今季は４９試合で防御率８・２３だったが、通算１１３セーブの実績がある。

この日、エンゼルスはカブスからＦＡとなっていた通算３４６登板の３７歳左腕ポメランツとも１年４００万ドル（約６億２０００万円）で合意したことが伝えられた。また、１６〜１７年に日本ハムでプレーした３９歳のマーティンがレンジャーズに残留が決まるなど１日で救援投手の６件の新規契約が成立した。

米「ＵＳＡトゥデー」のＢ・ナイチンゲール記者は「ＦＡになっていた救援投手の契約が相次いだ『Ｂｉｇ ｄａｙ』だ」と自身のＸに投稿した。米フロリダ州オーランドでは８日（同９日）から１１日（同１２日）まで球団幹部、代理人らが集結して移籍交渉などを行うウィンターミーティングが開催されていたが、一大イベントも終わり、今後さらに移籍市場も活性化していくだろう。

今オフの日本人選手はポスティングシステムで４人が新たにメジャー挑戦を目指しているが、４人の中で一番最初に交渉期限を迎えるのがヤクルト・村上宗隆内野手（２５）で、米東部時間２２日の午後５時（同２３日の午前７時）までとなっている。