俳優・妻夫木聡が主演のＴＢＳ系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」（日曜・午後９時）最終回が１４日に放送された。その描写のなかで“サイン馬券”“ロイヤルファミリー馬券”が話題になっている。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

最終回でついに２０２５年の有馬記念を迎える。突然登場した椎名（沢村一樹）が所有する芦毛のビッグホープは、耕造（佐藤浩市）に椎名が繁殖牝馬・ライトニングネオと耕造所有の種牡馬ロイヤルホープの種付を依頼して産まれた芦毛馬だった。有馬記念でビッグホープは大きく出遅れ最後方からのスタートとなる。最後の直線で、ロイヤルファミリーが一度は先頭に立ったが、ビッグホープが大外から迫ると２頭並んでゴールし、写真判定の末ビッグホープが勝利。ロイヤルファミリーは２着に敗れた。

驚きのレース運びに加え、突然現れた芦毛馬、出遅れ、逃げ馬…など。ドラマの描写にちなんで、今年の有馬記念・Ｇ１（１２月２８日、中山・芝２５００メートル）の“サイン馬券”を考察するファンも。

ネット上では「ロイヤルファミリーは予言ドラマなので、有馬はタバルｏｒアドマイヤテラあたりか？そしてタバルが来年凱旋門勝つんすね。」「ロイヤルファミリー２０２５有馬記念のサイン ・ストレートに〈１〉−〈１４〉−〈２〉馬券か ・芦毛のアドマイヤテラか ・日高産のゴールドシップからのメイショウタバルか ・ビッグゲスト矢作先生＆瑠星のシンエンペラーか ・ルメール✕サンデー✕レガレイラか ・最終回は出演がなかった戸崎か！ 有馬記念楽しみ」「ロイヤルファミリー２０２５年有馬記念はビッグホープの勝利…という事で社台レースホースの出走馬を狙ってみる 該当馬：ミステリーウェイ 居たわ…しかもこの子は逃げ馬ですよ」「＃ロイヤルファミリーで見つけた２０２５有馬記念サイン馬券（安直編）〈１〉ビッグホープ：個人馬主＆非ノーザンの芦毛馬→メイショウタバル 〈２〉ロイヤルファミリー：個人馬主＆シャドーロール→ダノンデサイル」「オカルト馬券師としては有馬記念はメイショウタバルしかいない ロイヤルファミリーのサイン、今年の漢字一字のサイン、両方出てます」「有馬記念、アドマイヤテラが１番枠に入ったら、それはサインと捉えていいのだろうか笑（ロイヤルファミリーの２０２５有馬記念勝ち馬、ビッグホープは１番枠の芦毛）笑」などの声が上がっている。