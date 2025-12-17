バイク事故で入院し、退院したユーチューバーの“青年革命家”ゆたぼんの集合ショットに仰天だ。

１７日までにＸ（旧ツイッター）で「体調はまだ万全ではないですが、東京に行ってきます！」と報告。その後に「元大王製紙社長の井川意高さんとＬＵＮＡ ＳＥＡのギタリストのＩＮＯＲＡＮさんとフードコーディネーターの寺田昌之さんとＳＡＶＯＹのオーナー吉村隆さんと他にも色んな人とお食事ご一緒させていただきました！」と明かし、写真をアップ。「色んな事を話せて僕自身とても勉強になりました。ありがとうございます！これからも人生勉強していきます！」とつづった。

ネットは「メンツえぐい」「なにが凄（すご）いってゆたぼん君の年齢でこれだけの人脈を築けていること」「ＩＮＯＲＡＮさんが？まじか？」「意外なメンバー！にびっくり」「どーゆー会なんや！」「豪華メンバーで素敵な笑顔」と驚きが止まらなかった。

ゆたぼんは６日にＸやインスタグラムで「【悲報】入院する事になりました」と報告。８日にＹｏｕＴｕｂｅで「【ご報告】人身事故にあいました」と明かし、「普通に法定速度を守ってバイクを走行中、対向車線を走っていた車がいきなりセンターラインを越えて突っ込んできたんですよね。で、僕は避ける暇もなくボーンと衝突して、人身事故に遭いました」と語った。１１日の動画では「報告が遅れてすいませんでした。実は、僕は二重手術をしました」と事故前に手術したことを告白した。