３日、河南省洛陽市にある応天門遺跡博物館前の広場で写真を撮るロシア人のアナスタシアさん。（洛陽＝新華社記者／楊静）

【新華社鄭州12月17日】中国ではここ数年、漢民族の伝統衣装「漢服」の人気が高まり、河南省洛陽市でも漢服体験を楽しむ外国の観光客が増加している。

同市老城区の中州東路にある漢服体験店で、ロシア人のアナスタシアさんは3時間余りかけて「唐代の美人」に成りきった。

唐代の衣装に身を包み、専用の化粧を施し、長い金髪を結い上げたアナスタシアさんは「中国文化が大好き。漢服は単なる衣装というだけでなく、文化に触れる手段でもある」と語る。2023年に同市に移住し、中国語を熱心に学んでいる。「普段から中国の時代劇ドラマを見ているが、ドラマに出てくる俳優の衣装に強く印象付けられた」という。

３日、河南省洛陽市の漢服体験店で試着するロシア人のアナスタシアさん。（洛陽＝新華社記者／楊静）

アナスタシアさんの解釈によると、漢服は中国数千年にわたる各王朝の服装の特徴を示すことで、中国の歴史や文化の多様性を物語っている。

この漢服体験店「沁香閣漢服婚服館」にとって、アナスタシアさんは何も特別な外国人客ではない。同店の馮淋淅（ふう・りんせき）店長によると、今年に入ってから外国人客の来店数が著しく増えているが、その多くは中国語で日常会話ができ、中国の歴史や文化をある程度理解しているという。

馮さんは、客の7割が唐代の漢服を選ぶと紹介し、その理由を「一つは、衣装そのものが美しく色鮮やかで、現代人の美意識にも通じているためであり、もう一つは、洛陽の歴史的知的財産に基づくものであり、中心市街地にある隋唐時代の洛陽城遺跡は中国の古代都市計画や建築技術の頂点であるためだ」と語る。

同市老城区の管轄区域面積はわずか50平方キロ余り、人口は約25万人に過ぎないが、A級風景区（国が格付けした観光地）が5カ所あり、昨年の観光客数は4千万人を上回った。区内にある漢服体験店は22年末時点では18店舗だったが、今や約75倍の1360店舗に急増した。23年以降、1千万人以上の観光客が漢服体験を楽しみ、受注件数は10倍以上に増え、消費額は16億元（1元＝約22円）を超えた。（記者/李文哲、楊静）