81歳・高橋英樹、ユニクロの愛用ダウンジャケット×ジーンズで決めた“冬のお出かけコーデ”に反響「スポーティーな着こなしでカッコいい」「白のダウン、良いですね」
フリーアナウンサー・高橋真麻（44）の父で俳優の高橋英樹（81）が15日、自身のブログを更新。『ユニクロ（UNIQLO）』のダウンジャケット×ジーンズで決めた“冬のおでかけコーデ”を披露した。
【写真】「スポーティーな着こなしでカッコいい」ユニクロの愛用ダウンジャケットで決めた高橋英樹の“冬コーデ”
この日は「年末年始準備で五反田TOCのユニクロへ」とつづり、店舗に向かう様子や店内を物色する様子を写真で紹介。
「このダウンもユニクロです」と愛用しているブランドであることを明かし、「今日はトレーニング用」のアイテムを探しに来たことを伝えた。
コメント欄には「英樹さん、ユニクロに買い物行くんですね 意外な感じがします」「私もユニクロ大好き！白のダウン、良いですね」「白いジャケットがとてもお似合い英樹さん スポーティーな着こなしでカッコいいですよ」「英樹さんと奥様は どのブランドでも素敵に自分流に着こなされるので羨ましいです」などと、さまざまな反響が寄せられている。
