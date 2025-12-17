河合優実＆吉田美月喜、劇場アニメ「ルックバック展」音声ガイド決定 押山監督描きおろしマンガなど追加展示詳細も
劇場アニメ『ルックバック』で主役の2人の声優を務めた河合優実と吉田美月喜が、押山清高監督が主催する展覧会「劇場アニメルックバック展−押山清高線の感情」（2026年1月16日〜3月29日に東京・麻布台ヒルズ ギャラリー）の音声ガイドのナビゲーターを務める。あわせて、追加展示情報、併設カフェでのコラボメニューなどが発表された。
【写真】耳から作品世界を堪能！音声ガイドを担当する河合優実、吉田美月喜
展覧会を記念して、アニメーターの押山監督が本展のためにマンガを描きおろし。本展限定で展示される。
また、スタジオジブリの鈴木敏夫氏との対談が実現。会場内でその一部が紹介される。実は「借りぐらしのアリエッティ」や「風立ちぬ」の原画を務めていた押山監督。パネル展示を通して、スタジオジブリでの仕事の記憶や、日本のアニメーションへの想いについて、2人の会話を追体験することができる。なお対談内容は、展覧会図録に全文掲載予定。
併設する麻布台ヒルズギャラリー カフェでは、作品の世界観にインスパイアされたコラボメニューが展開される。作中で2人が「生クリーム食べに行こうぜ！」と街に繰り出すシーンで登場するクレープ、カフェで飲んでいたオレンジジュースやコーヒー、さらには作中の名シーンをあしらったラテなどが提供される。
また、開幕前日の内覧会イベントに参加できる「特別鑑賞会チケット」が抽選で15人に販売される。押山監督がヘッドマウントディスプレイを装着して絵を描く3Dドローイングでは、制作に取り組む押山監督本人の姿を前に、リアルタイムで空間に描かれていくイラストを見ることができる。
トークイベントには、押山監督の対談ゲストとして経済学者の成田悠輔氏が登壇。本展ができるまでのエピソードや、AIが台頭する時代だからこそ”手で描く”意味について本音で語り合う。パフォーマンスとトークの後は、通常よりも一足先に本展を鑑賞できる。さらに、このチケットには特典として展覧会図録1冊が含まれており、押山監督のサイン入り。鑑賞後もじっくりと余韻に浸ることができる。
■コラボカフェメニュー一覧(全6種／全て税込み)
【生クリーム食べに行こうぜ！クレープ2種】
藤野・京本が藤野キョウとして初めて手掛けた『メタルパレード』。マンガ大賞で準入選を果たした2人が賞金を手に「生クリームを食べに行こうぜ！」と街に繰り出したあのシーンを想起させる。
・いちごクレープ 1420円
旬の国産いちごをふんだんに使い、甘酸っぱい酸味がカスタードの濃厚さを引き立てる華やかなクレープ。
・チョコバナナクレープ 1320円
バナナを1本まるごと使用。チョコレートホイップや濃厚なショコラブラウニーを合わせた、チョコバナナクレープ。
・ウインナーコーヒー 1100円
藤野が喫茶店で口にしていたコーヒーをイメージ。深い苦みの中にホイップの優しい甘さが溶け合う。
・オレンジジュース 1100円
京本が喫茶店で注文していたオレンジジュースをイメージ。季節ごとに移り替わる雲を思わせるわたがしを飾った。
・カフェラテ・抹茶ラテ 各990円
『ルックバック』の名シーンが描かれたHOTラテ。カフェラテまたは抹茶ラテが選べる。作品の余韻を閉じ込めたような1杯で、物語を"味わう"一時。絵柄は4種類ランダムで提供。
