ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。

【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「体調不良も一因でなかなか固形物を食べていません…」リンゴの差し入れに「これはリンゴを食べろと言うお告げです」【ＡＬＳ闘病】





津久井教生さんは、「こういうお告げには素直に乗っかるのです♪」と題し、「ここ最近体調不良も一因でなかなか固形物を食べていません…飲み込みの筋肉がＡＬＳの進行で少し落ちて来たと思われます」と投稿。









続けて、「さぁて、どんな工夫をしようかなぁ〜って思っていたところ…『これいかがですか〜?』『おすそ分けです』って周りの皆さんからリンゴの差し入れをいただきました」と差し入れがあったことを明かしています。









津久井さんは、「こういう時に、こんな素敵な事が重なるなんて、これはリンゴを食べろと言うお告げです♡」と感謝とともに喜びを示しました。「色々な方が重なりあってのお告げは、きっと効果抜群だと思います♪」と前向きな姿勢を示しています。







また、「リンゴにはたくさんの栄養がありますからね〜飲み込みが落ちている私にぴったりです♡妻にジュースにしてもらってストローで工夫して飲みます♪」と明かしています。









最後に、「味と香りも感じるようにね〜 バッチリ口から味わっています♪」とコメントし、投稿を締めくくっています。









2024年10月のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。









続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。









津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



