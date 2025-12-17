俳優の松岡茉優さんと、お笑いコンビ・オリエンタルラジオの藤森慎吾さんが17日、都内で行われた『BARNEYS NEW YORK GIFT WEEK 2025 -GINZA Christmas Edition-』のPRイベントに登壇しました。

松岡さんは、真っ白なワンピースに真っ白なコートを羽織り登場。“冬は黒とかブラウンですとかそういったお色味のお洋服が可愛いし選びがちなんですけど、きょうは『皆様とデートに行くような気持ち』で、真っ白なコートと真っ白なワンピースで伺いました”と笑顔で挨拶。









隣にいた藤森さんが“めっちゃくちゃ良いコメント！俺も使おう。私も！今年42歳にふさわしいクリスマスファッションということで、このあと『皆様とデートに出かけられるような素敵な格好』で…”と早速、コメント泥棒。松岡さんから“早い！コメント持っていかれたのが思っていたより早かった！（笑）”と突っ込み、会場を盛り上げました。









バーニーズニューヨークでは、クリスマスまでの1週間、インドア派もアウトドア派も、だれもがライフスタイルに合わせたホリデーギフトをより一層楽しめるポップアップスペースを展開。









企画にちなみ、今年のクリスマスは『インドア』か『アウトドア』、どちらで過ごすのかと問われた松岡さん。“今年は（当日は）お仕事なんですけど、最近は、（これまで）ずっとインドア派だったのが、アウトドア派に転じておりまして。旅をしたり、ちょっと遠くの美術館めがけて電車で移動したり、外に出るのが楽しくて仕方ないお年頃に入りまして。１人でも友人とでも色んなところにガシガシ出かけるようになったので… 今の私は（クリスマスは）アウトドア寄りです”と、話しました。









去年、一般女性と結婚し、第1子の女の子が誕生したことを公表していた藤森さん。“娘が1才になったばかりなんですけど、時間があったら外に出かけるというのが日課で家族の楽しみで…”と、日々、公園通いに勤しんでいると幸せいっぱいの近況を報告。“素敵なサンタさんがクリスマスには来てくれることを願ってます”と笑顔を浮かべました。









今年のホリデーに、誰にどんなプレゼントを贈りたいかと問われた藤森さんは、モスグリーン色の上質なノートブックをチョイス。話の流れから、家族に贈るのかと思いきや、“これね…もう１年くらい会っていない相方(中田敦彦さん)にプレゼントしたいですね”と、真顔でコメントすると会場からは笑いが。









“１年は言い過ぎました。今年６月に結婚式をしたのでその時に来てくれて、(今年は)その１回だけだから…”と上を仰ぐ様子を見せた藤森さんに、思わず松岡さんも“１回だけですか？！”と驚きの表情。



“あっちゃんはこういうノートすごく好きで。今も勉強を中心にYouTube頑張ってるので、昔からびっしりメモを取る人だったので。相方に相応しい豪華なノートを…”と相方思いのコメント。









松岡さんから“寂しいものですか？”と気遣われると、“もう寂しいとかは無くなりました。もう慣れましたよ。忘れたころにやってくるので。本当にレアなポケモンくらいの感覚…（会えたら）ラッキー！みたいな”と答えた藤森さん。“（伝説のポケモン）「ルギア」みたいな感じだ…”と頷き、納得した様子を見せました。



