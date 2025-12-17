声優・矢尾一樹、ACEes浮所飛貴とサイン交換 2ショットでピース「たまたま同室だった」
テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）フランキー役（初代）などで知られる声優・矢尾一樹が16日、自身のXを更新。ACEesの浮所飛貴との2ショット写真を投稿した。
【写真】痩せた矢尾一樹＆ACEes浮所の2ショット＆貴重なサイン
オフショットを投稿した矢尾は「昨日Mrs.のLIVE"BABEL no TOH"に行った 本当にイイLIVEだった！初めてLIVEで泣いた」と報告。
続けて「たまたま同室だった まだちゃんとしたサインの無い Cuteな浮所飛貴くんとサイン交換 ※掲載許可済」とサイン交換してお互いピースしている写真を公開した。
