蛯原友里「娘、初のディズニー！」 家族でディズニー満喫、楽しむ長男＆長女の姿に反響「最高ですね！」「後ろ姿が可愛い」
モデルの蛯原友里（46）が16日、自身のインスタグラムを更新。家族でディズニーを満喫したことを報告し、楽しむ子どもたちの様子を公開した。
【写真】「後ろ姿が可愛い」蛯原友里が公開した、ディズニーを楽しむ長男＆長女 ※2枚目以降
蛯原は「娘、初のディズニー！」「家族揃って東京ディズニーランドとディズニーシーを満喫してきました」とコメントし、長男（10）と長女（4）の後ろ姿が写り込んだディズニーでの写真や動画を披露している。
その中には、「ベルとエルサになりきって、お気に入りのドレスをお家から着ていって、プリンセス気分で楽しむ姿が可愛かった」とつづり、水色のドレスに身を包む愛娘の後ろ姿を写した1枚も。きらびやかなクリスマスツリーやパークを楽しむ長男の姿など、楽しむ様子がうかがえた。
コメント欄には「最高ですね！」「後ろ姿が可愛い」「素敵」「綺麗」「えびちゃん自身がもうディズニープリンセスに負けないくらい美しい」などの声が寄せられている。
蛯原は、RIP SLYMEのILMARI（50）と2009年に結婚。15年11月に第1子男児、21年11月に第2子女児の誕生を発表した。
