timelesz猪俣のあざとい『気まぐれロマンティック』も！年内ラストの『ニカゲーム』でアイドル全開

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）の3人が、ちょっと奇妙な教育番組の世界でひらめきゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

本日12月17日（水）の同番組は、前回の放送で好評だった企画「歌詞の英単語 正しく発音できるかな？」の完結編が放送される。

J-POPの人気曲を歌いながら、英単語が出てきたら、ネイティブさながらの正しい英語の発音を叫ばなければならないというゲーム。3人の発音は、外国人が厳しくチェックする。

前回の放送では、AdoやB’zの楽曲に挑戦。ラコちんにネイティブの発音を教えてもらいながら、「“soul”は松島聡（そう）君を呼ぶみたいに言ったら!?」「金八先生っぽく言うのは？」など、3人は自分たちなりの攻略法を見つけ出していった。

今回は、いきものががりの『気まぐれロマンティック』、SEKAI NO OWARIの『Dragon Night』に挑戦。

二階堂は「アンテナ」と伝えるつもりがまさかの聞き間違いを生むことに。猪俣は意外にも正しい発音を完全に習得？ さらにアイドル全開で歌い上げるシーンも。

3人は無事にネイティブの外国人に英単語を伝えられたのか？ そして猪俣のあざとい『気まぐれロマンティック』にも注目だ。

◆2026年の放送内容をちょい見せ！

2025年のレギュラー放送は今週でラスト。番組の最後には、年明け初回レギュラー放送の模様が少しだけ公開される。

挑むのは新企画「嘘つきを当てろ！漢字人狼（かんじんろう）」。

ルールは簡単で、与えられたカタカナのお題を漢字4文字で表現するというもの。しかし、一人だけ違うお題の人がいて…はたして嘘をついている人狼を見抜けるのか？

さらに、1月1日（木）早朝3時10分から放送（※一部地域を除く）スペシャル回の映像もちょっとだけ公開される。