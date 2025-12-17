»þÂ®36km¡¢¥Ë¥åーEP¡ØAround us¡Ù¥ê¥êー¥¹¡¡½é²óÈ×¤Ë¤ÏÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ーÀè¹Ô¥·¥ê¥¢¥ë¤âÉõÆþ
¡¡»þÂ®36km¤¬¡¢¥Ë¥åーEP¡ØAround us¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡Û»þÂ®36km¡¢¥Ë¥åーEP¡ØAround us¡ÙÁ´¶Ê¥Æ¥£¥¶ー¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¸½ºß¤Î»þÂ®36km¤¬»ý¤ÄºÇÂç²ÐÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¡£º£½©¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ÖHappy¡×¡ÖGazer¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÈÃçÀî¿µÇ·²ð¡ÊVo/Gt¡Ë¤Ë¤è¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥³ー¥é¥¹¥ïー¥¯¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö¥´ー¥¹¥È¡×¤Ê¤É¤Î¿·¶Ê5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Á´8¶ÊÆþ¤ê¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½é²óÉõÆþÆÃÅµ¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤ò½ä¤ëÅìÌ¾ºå¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢ー¡ØLatency:0sec Tour¡Ù¤ÎºÇÂ®¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¥·¥ê¥¢¥ë¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦ÃçÀî¿µÇ·²ð¡¡¥³¥á¥ó¥È
¿·¤·¤¤EP¡ÖAround us¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Î¶Ê¤¬¥·¥ó¥°¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éEP¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë°ì¤Ä¿Ä¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëEP¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´¶Ê¤È¤Æ¤âµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿¤¬¸Î¤Ë¡¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²»¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤¿¤Á¤Ë²æ¡¹»þÂ®36km¤Î³Ë¤ÎÉôÊ¬¤Ë°ìÈÖ¶á¤¤¤â¤Î¤¬½É¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤Ê¤ó¤À¤«¼«Í³¤Ë¤ä¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£³Ë¤ËÇ÷¤ë¤³¤È¤È¼«Í³¤Ë¤ä¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÌ·½â¤·¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤é¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹¥¤¤Ê¤â¤Î¡¢¥ëー¥Ä¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤ä¤ë¥í¥Ã¥¯¡×¤È¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤é¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¤Î»þÅÀ¤Ç»þÂ®36km¤¬»ý¤ÄÎÏ¤Î100%¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£À§ÈóÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë