MLBロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（24）が、千葉ロッテマリーンズ公式YouTubeチャンネルに登場し、ファンの注目を集めている。動画は能登半島で行われた震災復興支援の野球教室の様子を収めたもので、ロッテ時代の同僚・高野脩汰（27）とともに子どもたちと交流する姿が紹介された。

動画では高野が「怪物を連れてきている」と前振りし、佐々木が登場。再会の感想を問われると「懐かしいっすね」と笑顔で答え、「相変わらずですよ」と繰り返す高野に対し、佐々木が畳み掛けるように「相変わらずですよ」と返すと、画面には「愛変わらず」とテロップが踊る一幕も。テロップの書き換えも含め、長年の関係性が伝わるやり取りが印象的だ。野球教室ではキャッチボールや質問コーナーを通じて子どもたちと交流。イベント後には高野が能登のカニ料理を楽しむ場面や、デザートプレートを贈られるサプライズも収められ、終始和やかな空気が流れている。

【画像】笑顔の再会を見せる佐々木と高野（画像は千葉ロッテマリーンズ公式YouTubeより引用）

この動画には、SNS上で「想像の8000倍仲良しで最高だった」「朗希を派手に取り上げないところが愛だし、当たり前に出てくれるのが愛。マリーンズと関わってる間だけはごく普通の青年としてのびのびして欲しい」「高野は良い先輩すぎるし朗希はかわいい後輩すぎる」「こんだけいじれるの、ホント良い関係だな」といった声が寄せられている。