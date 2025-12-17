ロカユニバーサルデザイン株式会社は、自然写真家の鈴木一雄氏が選定した75mm幅の角型ホルダー対応の風景撮影向けフィルターセット「HT75 Landscape set -Suzuki model-」を12月10日（水）に発売した。価格は8万9,870円。

HT75フィルターホルダーと、2025年夏から秋にかけて発売されたプレミアムソフトGND1.2、GND1.5、GND1.8を同梱。加えて、ND64と専用のCPLフィルター「HT75 Premium Frame LR MC CPL 0#」で構成される。

「HT75 Premium Frame LR MC CPL 0#」は、色かぶりを抑えた偏光膜を採用。角型フィルターと同様にホルダーへ装着でき、フレーム上部のダイヤル操作で調整できる。

さらに、アダプターリング用キャップとフィルター収納ケースを同梱する。

GNDとNDフィルターには、SCHOTT製のB270ガラスを採用。プレミアムコーティングにより、撥水・撥油・防汚性能に加え、逆光耐性と低反射性能を備えている。

HT75 Filter Holder本体 HT75 Premium Frame LR MC CPL 0# Premium Soft GND 1.2 75×100mm Premium Soft GND 1.5 75×100mm Premium Soft GND 1.8 75×100mm ND64 75×85mm HT75 Adapter Ring Cap C75 AC-089C Blue HT75 Holder case HT75-58mm Adapter Ring HT75-62mm Adapter Ring HT75-72mm Adapter Ring