Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック

写真拡大

　「BCNランキング」2025年12月1日〜7日の日次集計データによると、モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ブラック

A1388N11（Anker）

2位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) ホワイト

A1388N21（Anker）

3位　コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX1) ホワイト

DE-C46L-10000WH（エレコム）

4位　コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX1) ブラック

DE-C46L-10000BK（エレコム）

5位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブラック

DE-C44-10000BK（エレコム）

6位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) しろちゃん(ホワイトXブラック)

DE-C44-10000WF（エレコム）

7位　コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX1) パープル

DE-C46L-10000PU（エレコム）

8位　薄型コンパクトモバイルバッテリー(10000mAh/20W/CX1+AX2) ブルー

DE-C44-10000BU（エレコム）

9位　PowerCore III 10000 ブラック

A1247N12（Anker）

10位　Power Bank (10000mAh 22.5W 2 Ports) パープル

A1388NV1（Anker）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。