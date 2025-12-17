BTSのRM（アールエム）がInstagramを更新。モコモコのクマ耳帽子を被った近影や取得した運転免許証の写真を公開し、話題を集めている。

【写真】BTS RMが公開した運転免許証の写真（10枚目）に「写真綺麗すぎる…」の声。【写真】冬の装いのRM①②

■BTS RMの運転免許取得に祝福コメントが殺到

BTSは12月16日、メンバー7人全員でWeverseでライブ配信を実施。和気あいあいとしたトークを展開する中でRMは運転免許証を取得したことを報告し、メンバーから拍手で祝福されていた。

Instagramの最新投稿の1枚目では、RMがWeverseと同じコーディネートでセルフィーを撮影。帽子は内側が温かそうなファー素材で、まるでクマ耳のように丸いファーが側頭部に付いたデザインだ。Weverseライブ配信では、V（ヴィ）が楽しそうに耳を立てて遊んでいた。

そして投稿の最後の10枚目では、取得した運転免許証の写真を公開。凛々しい表情だが、RMは嬉し涙を流すような落書きをして、お茶目に加工している。その他、雪景色を前にした背中やクリスマスツリーなど、RMは様々な景色をファンと共有。6枚目では練習室で撮影した、練習の合間の写真を公開している。

SNSでは「可愛い帽子ふわふわでよく似合ってる」「もふもふ帽子かわいい！」「取得おめでとう！」「免許証ビジュ良すぎない？」「免許の写真でこんなにきれいなのすごい」「どうやったらそんな綺麗に写真撮れるの？」「写真綺麗すぎる…」「イケメンが隠しきれてない！」など、祝福の言葉や様々な声が届けられている。

■ダウンにコート、冬のアウターがよく似合うBTS RM