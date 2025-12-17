頭脳バトル開幕！家族でハマる☆クリスマスや年末年始のパーティーに【マテル】の人気ボードゲーム「ブロックス」をAmazonでゲット！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
みんなでハマる！クリスマスや年末年始のパーティーに！【マテル】の人気ボードゲーム「ブロックス」をAmazonでゲットしよう！
【世界50カ国以上で販売】「ブロックス」はフランスで生まれ、ルールがとてもシンプルでわかりやすく、それでいて非常に奥深いこともあり、世界50カ国以上に広がったゲーム。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
ルールがとてもシンプルで覚えやすいため、家族・友人・同僚など、直ぐに誰とも遊ぶことができる。4人までプレイでき、4人揃わなくても、2人の時は1人が2色を担当し、3人の時は、誰か一人が2色担当して遊べる。
手持ちのピースは色違いなだけで全員同じ形、同じ数をもっている。それぞれが戦略的に置いていくため、面積が狭くなると置けない形が出てくる。自分の手持ちのピースを置きやすく、相手のピースは置きにくい場所に戦略的に置いていく、先を読む力が重要！
→【アイテム詳細を見る】
ボードのマスに各色21個の形の異なるピースを交互に置いていく陣取りゲーム。2〜4人で遊ぶことができるので、家族みんなで楽しめる。プレイ時間は15分〜20分程度なので、短い時間でも遊ぶことができる。最後に一番多くピースを置いた人が勝者。
みんなでハマる！クリスマスや年末年始のパーティーに！【マテル】の人気ボードゲーム「ブロックス」をAmazonでゲットしよう！
【世界50カ国以上で販売】「ブロックス」はフランスで生まれ、ルールがとてもシンプルでわかりやすく、それでいて非常に奥深いこともあり、世界50カ国以上に広がったゲーム。
→【アイテム詳細を見る】
ルールがとてもシンプルで覚えやすいため、家族・友人・同僚など、直ぐに誰とも遊ぶことができる。4人までプレイでき、4人揃わなくても、2人の時は1人が2色を担当し、3人の時は、誰か一人が2色担当して遊べる。
手持ちのピースは色違いなだけで全員同じ形、同じ数をもっている。それぞれが戦略的に置いていくため、面積が狭くなると置けない形が出てくる。自分の手持ちのピースを置きやすく、相手のピースは置きにくい場所に戦略的に置いていく、先を読む力が重要！
→【アイテム詳細を見る】
ボードのマスに各色21個の形の異なるピースを交互に置いていく陣取りゲーム。2〜4人で遊ぶことができるので、家族みんなで楽しめる。プレイ時間は15分〜20分程度なので、短い時間でも遊ぶことができる。最後に一番多くピースを置いた人が勝者。