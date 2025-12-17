福山雅治ライブフィルムより“ライブを超えたライブ”体験に期待が膨らむ本予告映像＆本ポスター公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

福山雅治監督作品、ライブフィルム『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』（2026年2月6日全国公開）より、本予告と本ポスター、ムビチケ情報が解禁された。

■圧巻の映像美で臨場感のあるライブ体験を実現

2024年10月13日、長崎スタジアムシティのこけら落としとしてジャパネットグループが開催した福山雅治のフリーライブ『Great Freedom』が、『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』として、長崎スタジアムシティのクリエイティブプロデューサーでもある福山雅治によって映画化される。

福山本人が監督を務める本作は、福山の脳内にある“理想のライブの音”、“理想のライブの映像世界” を追求した、究極の“ライブを超えたライブ”。ライブの総合演出、映像、音のすべてを福山自身が監修し、実際のライブは52台のカメラで360度全方位で撮影。さらにDolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）の最高の音響技術を駆使し、細部に至るまで徹底的にこだわって理想の音の表現を追求した。映画用に再構築したドルビーアトモスオーディオと圧巻の映像美で臨場感のあるライブ体験を実現。極上のライブ映像を中軸に、あらたに撮影された少年・福山の“まだ未来の夢すら描いていなかった日々”と、あの日、長崎全土で起きたリアルな現象が映像として加わることで情感溢れる物語が紡がれる。

少年期の福山雅治を演じるのは、俳優の柊木陽太（ひいらぎ・ひなた）。前作『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM 言霊の幸わう夏 @NIPPON BUDOKAN 2023』の出演から2年、ライブフィルムとともに成長を遂げる柊木の姿も収められている。柊木は福山が主演を務めたTBS日曜劇場『ラストマン－全盲の捜査官－』（2023年）で福山が演じたキャラクター・皆実広見（みなみ・ひろみ）の少年期を演じている。

■本予告映像・本ポスターが解禁

解禁となった本予告映像は、フリーライブ『Great Freedom』の当日に長崎スタジアムシティの真上に偶然現れた月、まさにこの作品がタイトルに冠している“月の光”から幕を開ける。夢を追い上京した福山雅治が34年の月日を経て地元長崎のスタジアムに立ち、月の光に見守られながらオーディエンスと繋がった奇跡の一夜が始まる。

アップテンポのロックナンバーから大ヒットバラード、全カットに至るまで、福山と会場が一体となって作り上げたライブの興奮と感動が凝縮された映像となっている。あらゆる方位から収められた映像や、照明演出、会場の歓声が観る者に没入感を与え、 Dolby Atmos(R)（ドルビーアトモス）の最高の音響環境がある映画館だからこそ味わえる、福山の脳内にある“理想のライブの音”、“理想のライブの映像世界”を追求した、 “ライブを超えたライブ”体験に期待が膨らむ本予告映像となっている。

また本ポスタービジュアルでは、夜空に浮かぶ月、会場を埋め尽くすオーディエンス、そして福山雅治がひとつに連なるように描かれており、『ずっとこの光につながっていたんだ』のキャッチコピーのとおり、月光の下でひとつに繋がった奇跡の一夜を表したビジュアルとなっている。

■ムビチケ各種の発売決定

そして本作の前売券（ムビチケカード、ムビチケオンライン）の販売も決定。ムビチケカードは、ライブの名場面を切り取ったデザインとなっており、福山雅治オフィシャルファンクラブ限定・長崎スタジアムシティ限定デザインも登場。12月24日から各劇場や年末開催の『福山☆冬の大感謝祭 其の二十三 龍がくる』ライブ会場で発売予定となっている。

■映画情報

『FUKUYAMA MASAHARU LIVE FILM@NAGASAKI 月光 ずっとこの光につながっていたんだ』

2026年2月6日（金）全国ロードショー

監督：福山雅治

出演：福山雅治 柊木陽太

配給：松竹

(C)2026Amuse Inc.

