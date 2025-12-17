

日経225先物は11時30分時点、前日比90円高の4万9550円（+0.18％）前後で推移。寄り付きは4万9760円とシカゴ日経平均先物清算値（4万9685円）を上回る形から、買い先行で始まった。ただし、寄り付きを高値にショート優勢の動きから軟化すると、現物の寄り付き直後には4万9110円まで売られる場面もみられた。売り一巡後はショートカバーとみられる動きから切り返しており、終盤にかけてプラス圏を回復すると、4万9500円～4万9600円辺りまで戻している。



日経225先物は寄り付き直後に下へのバイアスが強まり、ボリンジャーバンドの-1σ（4万9220円）を割り込む場面もあった。しかし、その後の切り返しでプラス圏を回復しており、-1σに接近する局面での押し目狙いのロング対応は有効となっている。もっとも、寄り付き水準を回復できないと戻りの鈍さが意識されそうであり、再び短期的なショートを誘う可能性はありそうだ。後場はオプション権利行使価格の4万9500円から5万円とのレンジを想定しつつ、4万9500円処でのロングに向かわせそうだ。



NT倍率は先物中心限月で14.69倍に上昇した。前日までの下げで-2σ（14.59倍）を割り込む場面もみられていたこともあり、いったんはNTショートを巻き戻す形でのリバランスが意識されやすい水準であろう。ただし、-1σ（14.75倍）、75日移動平均線（14.74倍）水準が抵抗になりそうである。





株探ニュース

