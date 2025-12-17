布袋寅泰が自身のInstagramを更新し、THE YELLOW MONKEYの吉井和哉とBUCK-TICKの今井寿との3ショットを公開した。

【写真】布袋寅泰＆吉井和哉＆今井寿が並び「男達の愉しい時間。」

■楽しく語らい合うレジェンドたちのプライベートショットにファン歓喜

布袋は、「男達の愉しい時間。」と綴り、間接照明の落ち着いた雰囲気のお店で撮影したと思われる２枚の写真を披露した。チェックシャツを着た今井、黒ニット姿で髪を結んだ吉井、そして布袋が並んで座っている。1枚目では、今井は少し微笑み、吉井と布袋は歯を見せてニッコリ笑顔で和気あいあいとしたムードを漂わせている。2枚目では、ピースをするお茶目な今井の姿に対し、吉井と布袋が思いっきり笑顔を炸裂させている。リラックスした表情を見せたレジェンドたちの貴重すぎるプライベートショットだ。

SNSには「神の3連チャン」「この御三方はヤバ過ぎる」「レジェンドしかいない」「スゲー楽しい感が伝わってきます」「豪華すぎる！」「永遠のロック少年たち」「激熱すぎる」と熱狂するファンたちの声が集まっている。

