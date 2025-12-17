　17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円高の4万9550円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万9553.71円に対しては3.71円安。出来高は1万8860枚となっている。

　TOPIX先物期近は3371ポイントと前日比12ポイント安、現物終値比0.65ポイント安で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 49550　　　　　 +10　　　 18860
日経225mini 　　　　　　 49550　　　　　 +10　　　393221
TOPIX先物 　　　　　　　　3371　　　　　 -12　　　 27524
JPX日経400先物　　　　　 30440　　　　　 -90　　　　1657
グロース指数先物　　　　　 634　　　　　　-3　　　　3355
東証REIT指数先物　　　　　1971　　　　　+3.5　　　　 278

