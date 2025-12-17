日経225先物：17日正午＝10円高、4万9550円
17日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比10円高の4万9550円と小幅高で推移。日経平均株価の前場現物終値4万9553.71円に対しては3.71円安。出来高は1万8860枚となっている。
TOPIX先物期近は3371ポイントと前日比12ポイント安、現物終値比0.65ポイント安で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 49550 +10 18860
日経225mini 49550 +10 393221
TOPIX先物 3371 -12 27524
JPX日経400先物 30440 -90 1657
グロース指数先物 634 -3 3355
東証REIT指数先物 1971 +3.5 278
株探ニュース
