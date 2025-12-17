これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、上越・中越と佐渡の沿岸部に強風注意報が発表されています。

夕方まで強風に、夜のはじめごろまで落雷に注意ください。



◆17日(水)これからの天気

天気は下り坂に向かい、次第に雨雲がかかるでしょう。山沿いでは雪が降りそうです。

夜のはじめごろにかけて局地的にカミナリを伴ったり、上越では18日(木)朝にかけて警報級の大雨となるおそれがあります。



降水確率は、夜にかけて各地とも50%以上と高くなっています。



◆17日(水)の予想最高気温

最高気温は、8～12℃の予想です。今日も平年より高いところが多いでしょう。

ただ、昨日と同じくらいか少し低く、日差しもほとんどないためひんやりと感じられそうです。