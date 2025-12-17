【星野リゾート】日本最古の美肌の湯で心身を清め、縁結びの聖地で良縁を祈願。「界 玉造」に「八重垣神社開運プラン」新登場
島根県の玉造温泉に位置する全室露天風呂付き客室の温泉旅館「界 玉造」にて、2026年1月13日(火)から2月28日(土)までの間、縁結びの聖地で良縁を祈願する「八重垣神社開運プラン」が登場する。
縁結び祈願の聖地と呼ばれる八重垣神社での祈祷や、出雲の神事で用いられてきた「真菰(まこも)」を使った参拝前の湯浴み、玉造温泉の名前の由来ともなった「勾玉」をあしらったオリジナルお守り袋など、神話のふるさと出雲ならではの開運旅を体験できる。
■【特徴1】縁結びの聖地・八重垣神社での祈祷
八重垣神社は、素盞嗚尊(すさのおのみこと)と稲田姫命(いなたひめのみこと)の夫婦神を祀(まつ)り、縁結びの聖地として信仰を集める場所。本プランでは、「界 玉造」の宿泊者限定の特別な祝詞(のりと)による祈祷を体験できる。祈祷のあとにはプラン予約者限定で、国の重要文化財に指定されている壁画を神職の案内のもと拝観。そのあとは占い用紙に硬貨を乗せて占う「鏡の池」での縁結び占いを体験するなど、良縁を占い、運を開くひとときを過ごせる。
■【特徴2】神々が宿る草「真菰」で身を清める、参拝前の身支度
古来より出雲で神々が宿る草として神事などに用いられてきた「真菰」は、浄化作用を持ち、邪気を払うとされている。八重垣神社の神事に使われる茅の輪や、出雲大社本殿のしめ縄もこの真菰で作られている。本プランでは、この神聖な真菰を使用したオリジナルのバスセットを客室に用意。日本最古の美肌の湯といわれる温泉が注がれる客室露天風呂で、真菰の香りに包まれて湯浴みをすることで心身を清め、参拝への準備を整える。
■【特徴3】良縁を持ち帰る、「界 玉造」オリジナル「勾玉チャーム付きお守り袋」
三種の神器のひとつとして知られる「勾玉」は、古来より勾玉作りが盛んであったこの土地の名の由来とされる。八重垣神社で受けたお守りを大切に持ち帰れるよう、界 玉造オリジナルの勾玉チャーム付きお守り袋を用意。このお守り袋は、松江で創業142年の歴史を持つ、めのう細工の老舗「秀玉堂」が手掛けたものだ。
■【おすすめ】ご当地楽を鑑賞し、出雲での縁結び滞在への期待を高める
その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽(ごとうちがく)」を滞在中に楽しめるのも界の魅力。本プランでは、「界 玉造」で開催されるご当地楽の「石見神楽 大蛇(おろち)」の演舞を、最前列の予約席で鑑賞できる。この演目は、翌日参拝する八重垣神社に祀られる素盞嗚尊と稲田姫命の神話を描いたもの。物語のなかで、稲田姫命がヤマタノオロチから身を隠した場所が八重垣神社の奥の佐久佐女の森といわれ、そこにある「鏡の池」は、稲田姫命が飲料水として使い、また自身の姿を映したと伝えられている。ご当地楽を通して事前に神話に触れることで、神話の舞台として新たな視点を持って訪れることができる。
■スケジュール例
【1日目】
15時 到着
16時 温泉いろは参加
17時30分 夕食
20時 日本酒BARで地酒「やまたのおろち」を楽しむ
21時30分 ご当地楽「石見神楽 大蛇」鑑賞
【2日目】
7時 客室露天風呂で真菰のバスセットを使って温泉を楽しむ
7時30分 朝食
9時 出発
9時30分 祈祷、神職による案内
10時 境内を散策
■「八重垣神社開運プラン」概要
期間：2026年1月13日(火)〜2月28日(土)
料金：5万6000円〜(2人1室利用時1人あたり、サービス料込)
含まれるもの：祈祷料(撤饌授与品含む)、壁画拝観料、真菰バスセット、オリジナルお守り袋、夕朝食
場所：界 玉造、八重垣神社
定員：1組3人まで
予約：界 玉造の公式サイトにて宿泊7日前までに要予約
※八重垣神社までの送迎は含まれない
■「界 玉造」について
日本最古の美肌の湯である、玉造温泉に佇む全室露天風呂付き客室の宿。日本最古の美肌の湯と、しじみやタグ付きの活松葉蟹など旬の食材を活かした会席料理を楽しめる。毎晩開催するご当地楽「石見神楽」で披露されるダイナミックな大蛇の舞も見どころ。
所在地：島根県松江市玉湯町玉造1237
電話：050-3134-8092(界予約センター)
客室数：24室・チェックイン15時、チェックアウト12時
アクセス：【電車】JR玉造温泉駅より車で約5分【車】山陰自動車道松江玉造ICより約15分
料金：1泊4万5000円〜(2人1室利用時1人あたり・サービス料込、夕朝食付き)
■「界」とは
星野リゾートが全国に23施設を展開する温泉旅館ブランド。「王道なのに、あたらしい。」をテーマに、季節の移ろいや和の趣、伝統を生かしながら現代のニーズに合わせたおもてなしを追求している。また、その地域の伝統文化や工芸を体験する「ご当地楽」や、地域の文化に触れる客室「ご当地部屋」が特徴。2026年夏には長野県・浅間温泉の「界 松本」がリニューアルオープン、2026年春には群馬県・草津温泉に「界 草津」、夏には広島県・宮島口温泉に「界 宮島」が開業予定。
