TBS、期間限定で“人気作”無料配信『水ダウ』『クレイジージャーニー』『CDTV ライブ! ライブ!』『SASUKE』など【一覧あり】
TBSは、“TBS冬の人気番組特集”と題し、40タイトルを超える名作ドラマを約1ヶ月にわたり「TVer」「TBS FREE」にて、期間限定で無料配信中。さらに、人気バラエティ番組の配信ラインナップも決定した。
【動画】いよいよ！『水ダウ』名探偵津田“新作”予告動画
『水曜日のダウンタウン』から話題の「名探偵津田」シリーズが配信中。このほか、今年5月に放送された、大泉洋×サンドウィッチマンの仲良し3人が年に2回（！？）だけ集う『大泉サンドの年2会』や、『クレイジージャーニー』の人気回、2024年放送『SASUKE2024〜第42回大会〜』などの配信が決定した。
■配信番組・無料配信開始日
●『水曜日のダウンタウン』 ※配信中
「名探偵津田」
・犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説 ほか
・犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説 第2弾
・犯人を見つけるまでミステリードラマの世界から抜け出せないドッキリ、めちゃしんどい説 第2弾〜完結編
・名探偵津田 第3話
・名探偵津田 第3話 怪盗vs名探偵〜狙われた白鳥の歌〜
●『第66回 輝く！日本レコード大賞』（2024年） ※配信中
●『CDTV ライブ! ライブ!年越しスペシャル！2024→2025』（2024年） ※配信中
●『SASUKE2024〜第42回大会〜』 ※12月17日（水）午後６時配信開始予定
●『大泉サンドの年2会』（2025年） ※12月18日（木）配信開始予定
●『クレイジージャーニー』 ※12月22日（月）配信開始予定
・ゴンザレス命懸け中南米コカインルート取材・佐藤健寿が世界最北ゴーストタウンへ（2022年）
・双子がたくさん生まれる村★世界の不思議に迫る旅!（2024年）
・世界的快挙★世界最大の女王アリ&神の化身捕獲に大成功!（2025年）
・世界最恐!時速50km民家の中通り抜ける超過激自転車レース（2025年）
・ゴンザレスが移民に揺れるフィンランドの今を緊急取材!（2025年）
●『笑いの王者が大集結！ドリーム東西ネタ合戦2025』（2025年） ※12月23日（火）配信開始予定
※配信作品・無料配信期間は変更になる場合があり。
※配信期間は作品によって異なる。
