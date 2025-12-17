中島みゆき、21年ぶり最新MV集＆『Singles 2000』リマスター盤をきょう同時リリース
中島みゆきが、21年ぶりとなる最新ミュージックビデオ集『THE FILM of Nakajima Miyuki II』と、2002年発売のミリオンセラーシングルコレクションアルバム『Singles 2000』のリマスター盤を、きょう17日に同時リリースした。
【画像】21年ぶりのMV集！Blu-ray＆DVD『THE FILM of Nakajima Miyuki II』ジャケット
Blu-ray＆DVD『THE FILM of Nakajima Miyuki II』は、2007年から2023年に発表されたシングル曲7作品のミュージックビデオに加え、映画・ドラマの予告編やタイトルバックなど、貴重な特典映像3本を収録した映像作品。「心音」（映画『アリスとテレスのまぼろし工場』主題歌）、「倶（とも）に」（フジテレビ系ドラマ『PICU小児集中治療室』主題歌）、「麦の唄」（NHK連続テレビ小説『マッサン』主題歌）などのミュージックビデオを、映像クリエイターの翁長裕、関和亮、岡田麿里がそれぞれの世界観を展開し、この作品集でしか見ることのできないシーンが満載のミュージックビデオが収録されている。
特典映像には、「銀の龍の背に乗って」を使用した映画『Dr.コトー診療所』予告編や、「一期一会」がフルで流れる映画『シサム』の特別予告編、ドラマ『やすらぎの郷』の主題歌「慕情」を使ったノンクレジットタイトルバックが収められている。
一方、『Singles 2000【リマスター・Blu-spec CD2】』は、「地上の星」「糸」「空と君のあいだに」「ファイト！」など、1994年から2000年にかけて発表された代表曲とカップリング全14曲を収録。リマスタリングは、LAの名エンジニア、スティーブン・マーカッセンが手がけ、Blu-spec CD2仕様で高音質化されている。
これらのリリースを記念し、全国のタワーレコードでは強力プッシュ企画『タワラブ！』が展開され、『THE FILM of Nakajima Miyuki II』収録曲「一期一会」の撮影時に撮られた写真を使用した特別ポスターが全店に掲出。抽選でこのポスターが当たるキャンペーンも実施される。
また、2026年1月10日には、タワーレコード新宿店にて中島の音楽プロデューサー・瀬尾一三氏と音楽評論家・田家秀樹氏によるトーク＆サイン会イベントが開催予定。ミュージックビデオ撮影で使用されたアコースティックギターや写真パネルの展示、旧譜フェアや新宿店限定特典も予定されており、ファン必見の企画となっている。
そのほか、対象2作品を同時購入した人に先着で「A4クリアファイル（裏面2026年カレンダー仕様）」をプレゼントするキャンペーンや、インスタグラムで楽曲にまつわる思い出を募集する「あなたの思い出とともに」キャンペーンも実施中。
2026年1月2日には劇場版ライブ映像『中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション2』が全国ロードショーされる。
【画像】21年ぶりのMV集！Blu-ray＆DVD『THE FILM of Nakajima Miyuki II』ジャケット
Blu-ray＆DVD『THE FILM of Nakajima Miyuki II』は、2007年から2023年に発表されたシングル曲7作品のミュージックビデオに加え、映画・ドラマの予告編やタイトルバックなど、貴重な特典映像3本を収録した映像作品。「心音」（映画『アリスとテレスのまぼろし工場』主題歌）、「倶（とも）に」（フジテレビ系ドラマ『PICU小児集中治療室』主題歌）、「麦の唄」（NHK連続テレビ小説『マッサン』主題歌）などのミュージックビデオを、映像クリエイターの翁長裕、関和亮、岡田麿里がそれぞれの世界観を展開し、この作品集でしか見ることのできないシーンが満載のミュージックビデオが収録されている。
一方、『Singles 2000【リマスター・Blu-spec CD2】』は、「地上の星」「糸」「空と君のあいだに」「ファイト！」など、1994年から2000年にかけて発表された代表曲とカップリング全14曲を収録。リマスタリングは、LAの名エンジニア、スティーブン・マーカッセンが手がけ、Blu-spec CD2仕様で高音質化されている。
これらのリリースを記念し、全国のタワーレコードでは強力プッシュ企画『タワラブ！』が展開され、『THE FILM of Nakajima Miyuki II』収録曲「一期一会」の撮影時に撮られた写真を使用した特別ポスターが全店に掲出。抽選でこのポスターが当たるキャンペーンも実施される。
また、2026年1月10日には、タワーレコード新宿店にて中島の音楽プロデューサー・瀬尾一三氏と音楽評論家・田家秀樹氏によるトーク＆サイン会イベントが開催予定。ミュージックビデオ撮影で使用されたアコースティックギターや写真パネルの展示、旧譜フェアや新宿店限定特典も予定されており、ファン必見の企画となっている。
そのほか、対象2作品を同時購入した人に先着で「A4クリアファイル（裏面2026年カレンダー仕様）」をプレゼントするキャンペーンや、インスタグラムで楽曲にまつわる思い出を募集する「あなたの思い出とともに」キャンペーンも実施中。
2026年1月2日には劇場版ライブ映像『中島みゆき 劇場版 LIVEセレクション2』が全国ロードショーされる。