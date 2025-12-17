杉本彩、日本クラウンからの全13作品を配信解禁 MV＆ライブ映像20本も一挙公開「時代のエネルギーを感じて」
俳優の杉本彩が、歌手として日本クラウンからリリースしたシングルとアルバムあわせて全13作品を、配信で一挙に解禁した。
【写真】健康美…！当時の杉本彩の宣材写真
杉本は1988年、日本クラウン内のレーベル・PANAMより歌手デビュー。今回配信解禁となったのは、「ゴージャス」「B＆S」などを含むシングル6作品と、代表曲14曲を収録した『ゴールデン☆ベスト』を含むアルバム7作品の計13タイトルとなる。
あわせて、PANAMレーベルの公式YouTubeチャンネルでは、当時制作されたミュージックビデオやライブ映像が20本、まとめて公開された。
杉本は「当時から、既成概念にとらわれず、自分なりの世界観や個性を大切にしながら表現することに夢中でした」と振り返り、「今とは違う時代の表現のエネルギーを感じてもらえたらうれしいです」とコメントしている。
時代を超えて、杉本彩の世界観が凝縮された作品群を改めて体験できる機会となる。
■杉本彩 コメント
デビュー当時に制作したミュージックビデオを、今の時代に配信という形で届けられることを、とてもうれしく思います。当時から、既成概念にとらわれず、自分なりの世界観や個性を大切にしながら表現することに夢中でした。長く応援してくださっているファンの皆さんには懐かしさを、そして当時を知らない若い世代のみなさんには、今とは違う時代の表現のエネルギーを感じてもらえたらうれしいです。それぞれの青春や記憶と重ねながら、時代を超えて自由に楽しんでいただけたらと思います。
