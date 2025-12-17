¹ñ²ñÊÄËë¡¢Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤ÏÍèÇ¯¡È»ý¤Á±Û¤·¡É¤Ø¡¡Ï¢Î©ÉÔ°ÂÄê¤µÉâ¤Ä¦¤ê
Î×»þ¹ñ²ñ¤Ï17ÆüÊÄËë¤·¤Þ¤¹¡£ÊäÀµÍ½»»¤¬À®Î©¤·¤¿°ìÊý¡¢µÄ°÷Äê¿ô¤Îºï¸ºË¡°Æ¤ò¤á¤°¤êÏ¢Î©À¯¸¢¤ÎÉÔ°ÂÄê¤µ¤âÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
º£¹ñ²ñ¤Ç¡¢ÏªÄè¤·¤¿¤Î¤ÏÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î²¹ÅÙº¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÅÞÆâ¤Ç¹â¤Þ¤ëÉÔËþ¤Ç¤¹¡£
Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡¢ÍèÇ¯¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤Ç·ÑÂ³¿³µÄ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ë¡°Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤ÏÏ¢Î©Î¥Ã¦¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Ê¤¬¤éÀ®Î©¤òµÞ¤°°Ý¿·¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤Ï½ª»Ï¡¢Îä¤á¤¿¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤À¤±¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢16Æü¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞ´´Éô¤ÏÆ±ÀÊ¤»¤º¹â»Ô¼óÁê¤ÈÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤éÀ¯ÉÜÂ¦¤Î¤ß¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÞ´´Éô¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï°ÛÎã¤Ç¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î°Ý¿·¤ËÂÐ¤¹¤ëµ÷Î¥´¶¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÌîÅÞÂ¦¤â²¹ÅÙº¹¤¬½Ð¤¿¹ñ²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÊäÀµÍ½»»¤ÎºÎ·è¤Ç¤ÏÎ©·û¤¬È¿ÂÐ¤Ë²ó¤Ã¤¿°ìÊý¹ñÌ±Ì±¼ç¡¢¸øÌÀ¤¬»¿À®¤Ë²ó¤ë¤Ê¤ÉÂÊÂ¤ß¤¬Â·¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÎ©·û´´Éô¤Ï¡Ö¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤ÎÀ¯¸¢¤Ï¹¶¤á¤Å¤é¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¹â¤¤»Ù»ýÎ¨¤òÇØ·Ê¤Ë¼«Ì±ÅÞÆâ¤«¤é¤Ï¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ï²ò»¶¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼þÊÕ¤ËÀ¯ºö¼Â¸½¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤¬17ÆüÊÄËë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±»ö¼Â¾å¡¢Ç¯Æâ¤Î½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£