腹を括った勝負に勝てた分、その横顔がきらめき、絞り出した声は思った以上に低くなった。「大和証券Mリーグ2025-26」12月16日の第1試合で、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が今期2勝目をゲット。このトップを引き寄せた一局の内容、アガった後の表情がファンの間で話題になった。

【映像】うれしさを忍ばせた岡田の横顔と低音ボイスの「ロン」

モデル・タレントとしても活躍し、グラビアなどでは様々な表情でファンの心を鷲掴みにしている岡田だが、必死に戦う表情は麻雀の時にしか見られないものだ。南2局1本場、親番・岡田はほぼ原点の2万4900点ながら、トップ目のU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）まで5000点差の2着目。ここでアガれるかどうかが、自身の2勝目を大きく左右するところだ。

配牌では場風の南が対子ではあったが、その他はバラバラ。アガるには相応の時間がかかると思われた。ところが次巡、南を引いて暗刻とし役が確定。5巡目には赤5索を引き打点をアップさせると、6巡目には4枚目の南を引いて暗カン。32符を加えたことで実質1翻アップとし、リンシャン牌も赤五万。急激に打点を高めた。

岡田が試合後、覚悟の決断だったと振り返ったのが9巡目だ。TEAM雷電・本田朋広（連盟）がリーチ宣言牌として切った2筒をポン。一発消しにもなったが、自身の満貫に向けて腹を括って、本田には無筋だった3索を切り飛ばして前進した。そして11巡目、カンドラの六万を埋めて5・8筒待ちテンパイに到達。12巡目、手詰まった鈴木優が8筒を切り、岡田がロン。南・赤2・ドラの1万2000点（＋300点、供託2000点）を獲得した。

この時、カメラが捉えたのプレッシャーをくぐり抜けてアガったにも関わらず、うれしさを堪えて平静を装う岡田の横顔。またマイクは、弾むどころかむしろ低く押さえたような発声を拾っていた。ファンもこの顔、声に反応すると、麻雀の内容にも「まじでナイス」「これは岡田さんが上手」と好評価が飛んでいた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

