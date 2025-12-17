高石あかり、「夢のような時間」“ご報告”にファン驚き＆歓喜「すげぇ」「こんなに早いなんて」
俳優の高石あかり（高＝はしごだか）が、17日までに自身のインスタグラムを更新。「マクドナルドのCMに出演させていただいています」と報告し、新ショットを公開した。
投稿で「マクドナルドのTVCMに出演させていただいています。自分にとっては夢のような時間でした」と振り返り。「TVCM、WEBCMは福岡TVエリア限定で放映中です！」と呼びかけた。写真も添えており、革の衣装にクールな表情でマクドナルドのドリンクを飲むショットを公開。テロップには「刑事ドリンク」と表示されている。
この投稿に「すげぇ」「カ‥カッコよいですね〜」「おめでとうございます！」「いつかこんな日が来るとは思ってたけど、こんなに早いなんて」など祝福の声が続出。また、福岡エリア限定とのことから「福岡で見とるよーー！！！」「同じ九州民として応援してます！！」など同郷からのコメントも多数。「全国で流して欲しいです〜」「なんで東京ないのー？」「なんで福岡限定なのー」など嘆きのコメントも寄せられた。
