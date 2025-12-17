『ルパパト』第45話「クリスマスを楽しみに」配信へ 今年も「クリスマスにはシャケを食え！」 『カクレンジャー』＆『仮面ライダー鎧武』のクリスマス会も
東映が運営する公式YouTubeチャンネル「東映特撮YouTube Official」のクリスマス特別企画として、大人気の『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話ほか人気のクリスマスエピソード3本の無料配信＆プレミア公開を実施するさらに同企画の後に続く年末年始には特別配信企画として、仮面ライダー・スーパー戦隊の両シリーズから全て無料初配信となる劇場版の5本を、期間限定で同じく無料配信＆プレミア公開で順次公開する。
【画像】『忍者戦隊カクレンジャー』第45話「慌てん坊サンタ」 カクレンジャーたちがサンタ姿に
クリスマス特別企画からは恒例となった2018年放送『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話「クリスマスを楽しみに」を今年も配信。鮭の怪人であるサモーン・シャケキスタンチンがクリスマスに街中のチキンを鮭の切り身に変えて暴れ回るエピソードが話題となり、農林水産省の公式 Xアカウントにも登場。各種SNSでも大バズりのサモーンが登場するクリスマスエピソードを12月21日午前11時にプレミア公開する。同じくスーパー戦隊シリーズから『忍者戦隊カクレンジャー』第45話「慌てん坊サンタ」、仮面ライダーシリーズから『仮面ライダー鎧武／ガイム』第11話「クリスマスゲームの真実」も公開してクリスマスを盛り上げる。
また、クリスマスの後は年末年始の特別配信企画として、仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズから全て無料初配信となる劇場版の5本をプレミア公開。12月28日からの『手裏剣戦隊ニンニンジャーVSトッキュウジャー THE MOVIE 忍者・イン・ワンダーランド』を皮切りに、『仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード＆フォーゼ MOVIE大戦アルティメイタム』、『セイバー＋ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記』、『劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージfromスーパー戦隊』、『平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦 feat.スーパー戦隊』を毎日連続で午前11時から1本ずつ公開する。
■あらすじ
『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話「クリスマスを楽しみに」
咲也（横山涼）は、かつて助けた颯太から幼稚園のクリスマスパーティーに招待される。喜んだ咲也は、チキン料理を用意すると約束。最近元気がない圭一郎（結木滉星）とつかさ（奥山かずさ）を励ますためにも、魁利（伊藤あさひ）らにも声をかけみんなで盛り上がることに。早速、咲也と魁利は買い出しへ行くが、ギャングラー怪人サモーン・シャケキスタンチンが街中のチキンをサーモンに変えてしまい…。
『忍者戦隊カクレンジャー』第45話「慌てん坊サンタ」
今日は12月23日。しかし、サンタの国からやってきたあわてもののチビサンタが、1日早くプレゼントを届けにきていた。そんなチビサンタを襲うファンキーな妖怪オオムカデ。一体、なぜオオムカデはチビサンタを狙っているのだろうか？
『仮面ライダー鎧武／ガイム』第11話「クリスマスゲームの真実」
紘汰と光実は各チームのリーダーに声をかけ、「謎の森でロックシードを多く集めたチームが勝つ」というルールのスペシャルゲームを始めた。参加したのは、龍玄、バロン、黒影、グリドン、ブラーボ。このゲームで、白いアーマードライダーの気を引き、紘汰が森の秘密を探る作戦だった。計画通り、白いライダーが現れ、アーマードライダー達を狩り始める。紘汰は、どこかに防護服の人々の拠点があるはずだと踏んで探すのだが…。
クリスマス特別企画からは恒例となった2018年放送『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話「クリスマスを楽しみに」を今年も配信。鮭の怪人であるサモーン・シャケキスタンチンがクリスマスに街中のチキンを鮭の切り身に変えて暴れ回るエピソードが話題となり、農林水産省の公式 Xアカウントにも登場。各種SNSでも大バズりのサモーンが登場するクリスマスエピソードを12月21日午前11時にプレミア公開する。同じくスーパー戦隊シリーズから『忍者戦隊カクレンジャー』第45話「慌てん坊サンタ」、仮面ライダーシリーズから『仮面ライダー鎧武／ガイム』第11話「クリスマスゲームの真実」も公開してクリスマスを盛り上げる。
また、クリスマスの後は年末年始の特別配信企画として、仮面ライダーシリーズ、スーパー戦隊シリーズから全て無料初配信となる劇場版の5本をプレミア公開。12月28日からの『手裏剣戦隊ニンニンジャーVSトッキュウジャー THE MOVIE 忍者・イン・ワンダーランド』を皮切りに、『仮面ライダー×仮面ライダー ウィザード＆フォーゼ MOVIE大戦アルティメイタム』、『セイバー＋ゼンカイジャー スーパーヒーロー戦記』、『劇場版 動物戦隊ジュウオウジャーVSニンニンジャー 未来からのメッセージfromスーパー戦隊』、『平成ライダー対昭和ライダー 仮面ライダー大戦 feat.スーパー戦隊』を毎日連続で午前11時から1本ずつ公開する。
■あらすじ
『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』第45話「クリスマスを楽しみに」
咲也（横山涼）は、かつて助けた颯太から幼稚園のクリスマスパーティーに招待される。喜んだ咲也は、チキン料理を用意すると約束。最近元気がない圭一郎（結木滉星）とつかさ（奥山かずさ）を励ますためにも、魁利（伊藤あさひ）らにも声をかけみんなで盛り上がることに。早速、咲也と魁利は買い出しへ行くが、ギャングラー怪人サモーン・シャケキスタンチンが街中のチキンをサーモンに変えてしまい…。
『忍者戦隊カクレンジャー』第45話「慌てん坊サンタ」
今日は12月23日。しかし、サンタの国からやってきたあわてもののチビサンタが、1日早くプレゼントを届けにきていた。そんなチビサンタを襲うファンキーな妖怪オオムカデ。一体、なぜオオムカデはチビサンタを狙っているのだろうか？
『仮面ライダー鎧武／ガイム』第11話「クリスマスゲームの真実」
紘汰と光実は各チームのリーダーに声をかけ、「謎の森でロックシードを多く集めたチームが勝つ」というルールのスペシャルゲームを始めた。参加したのは、龍玄、バロン、黒影、グリドン、ブラーボ。このゲームで、白いアーマードライダーの気を引き、紘汰が森の秘密を探る作戦だった。計画通り、白いライダーが現れ、アーマードライダー達を狩り始める。紘汰は、どこかに防護服の人々の拠点があるはずだと踏んで探すのだが…。