妻が家庭を、家計を支えるような存在になっても、夫の家事や育児への協力が増えないかもしれないというモヤモヤ。これについてお笑いコンビ・たんぽぽの白鳥久美子が私見を述べた。

【映像】都道府県別“夫の家事時間”ランキング…ワースト1位は「1時間」

夫の家事時間は20年で伸び悩み？ 全国平均は「1時間54分」

まずは、厚生労働省が発表している、夫の1日当たりの家事関連時間の都道府県別のランキングを見る。これは、6歳未満の子供がいる世帯を対象にしていて、土日を含む週全体での1日の家事の平均時間である。1位が奈良県の2時間35分。福島県は15位で1時間58分、東京は20位で1時間54分。全国平均が1時間54分だという。これについて白鳥久美子が疑問を呈した。

「奥さんは一日中、家事をしていて、座らずに立っていたりするし。厚生労働省が発表している夫の家事時間の2001年からの変遷を見ると、2001年は妻が7時間41分に対して、夫は48分の時代があった。20年が経った2021年には、夫の家事平均時間が1時間54分になったが、妻は7時間28分とそれほど減っていない。夫が協力する時間は徐々に増えてはいるが、この20年でこの伸び幅はどうなんだろう」「夫の家事時間が長くなっても奥さんの家事時間がそれほど減らないのはなぜなんだろう」（白鳥久美子）

「ジェンダーディスプレイモデル」に共感の声続々

夫婦の家事時間を巡って、Xで話題になったある投稿がある。投稿したのは、NPO法人「tadaima!」代表で家事シェア研究家の三木智有氏。投稿には、妻が家計を支えるような存在になっても、夫の家事や育児への協力が増えないことがわかったという研究結果があると書かれたツイートに大きな反響があった。妻の収入と夫の家事時間との関連性を調査した拓殖大学・政経学部の佐藤一磨教授に話を聞いた。

「分析結果からわかったことをまとめると、単純に言えば、妻がいくら稼ぐのかという点は、夫の家事、育児参加にあまり影響していないということ。よく世間で言われる『俺より稼いだらちゃんと家事してやるよ』というのは、実は現実的にはなかなか起きないという結果が出てきている。妻もより家事をしようとするし、夫も家事をやらない従来の男性像を重視していきたいという形になってしまって、結局そうすると元々の性別役割分業の方に両方とも寄せてきてしまう。これは社会学ではよくジェンダーディスプレイ仮説なんていうふうに言われている」（佐藤一磨教授）

三木智有氏の投稿に寄せられた反響には、「うちもそう、夫が家事をしなくなった」「薄々感じてた」「そんな気がしてた」「ちゃんと研究があるんだ」と共感の声が続々と集まっているそうだ。

妻の所得が増えると夫の家事時間が「減る」

今回取材した拓殖大学の佐藤一磨教授の妻の収入と夫の家事・育児時間の関連性の調査を改めて見てみる。縦軸が夫の家事育児の割合を表している。横軸が世帯の収入の中の妻の所得が占める割合を表している。

妻の稼ぎは右に行くと増えていく。その分、妻の夫に対する交渉力が強くなっていくため、夫の家事・育児時間も増えていくはずである。ところが実際は、50〜60％夫と同等の収入になるまでは上がるが、マックスでも21％程度。世帯収入に占める妻の稼ぎの割合が60％を超えていくとなぜか夫の家事・育児時間が減っていくという研究結果がある。

妻の所得が増えると、なぜ夫の家事・育児時間が減るのか。この現象には、3つの要因があると佐藤教授は考えている。

1つ目は、夫が失業中だとか病気療養中の場合。夫が所得も少なく家事・育児にそもそも参加できないというケース。2つ目は、 妻が大黒柱という状態。従来の性別役割分業意識、男は稼ぐべき、女は家を守るべき、そういうものから乖離した状況にあるので、妻の中で、「乖離を解消せねば」という意識が働いてしまい、むしろ妻が家事を増やし始めるという揺り戻し現象がある。3つ目は、 妻がお金を稼いでくれるような状況を納得できない男性が、家事・育児をしないという方法で男らしさを見せようとして、家事を放棄してしまう状況だといい、性別役割分業が深くかかわっているという。

こうした現象が性別役割分業に基づく「ジェンダーディスプレイ仮説」だという。



この研究結果に対し、白鳥は「よく（妻側が）『仕事に行かせてもらっている』という人もいる。それから男の人の方がいろいろと繊細だったりもするから、“男らしく見せよう”とするのもあるのかな。やっぱり自分が育ってきた家庭をどこかに思い浮かべながら生活してしまう」と私見を述べた。（『わたしとニュース』より）