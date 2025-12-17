ウィトコフ米特使と話をするウクライナのゼレンスキー大統領＝15日、ドイツ首都ベルリン/Lisi Niesner/AFP/Getty Images

（CNN）米国は、ドイツ首都ベルリンで開かれたウクライナおよび欧州の交渉担当者との2日間にわたる協議を終えた。その後も欧州の首脳間で追加協議が行われ、いずれも将来の和平合意に向けた前向きな発信をもって締めくくられた。

協議では、将来ロシアがウクライナを侵略する可能性を抑止するための安全の保証に焦点が当てられた。この問題は、前向きな声明がなされたにもかかわらず、ロシアとの交渉における主要な難題であり続けている。もう一つの大きな障害はウクライナ東部ドンバス地方の将来だ。ロシアは合意条件としてウクライナによる同地域の支配権譲渡を要求している。

各国首脳は15日、「大きな進展」があったと強調した。ドイツはわずかだが近く合意に至る現実的な可能性があるとし、クリスマス期間中の停戦という考えも示唆した。トランプ米大統領も「これまでで最も（合意に）近づいている」と述べた。だが、実際の状況はどうだろう。

ベルリンでの協議で何が起きたのか

ウクライナのゼレンスキー大統領とウメロウ国家安全保障防衛会議書記は、ウィトコフ米特使と、トランプ氏の娘婿であるクシュナー氏と会談した。ドイツのメルツ首相も協議に加わり、米国が支持する和平案の最新版を精査した。

「これが完璧な計画だということではないが、非常に実行可能性の高い案だ」とゼレンスキー氏は記者団に語った。「米国は迅速な解決を望んでいる。我々はこのペースの中でも質を維持することを重視している。スピードと質が一致するなら、全面的に賛同する」

ゼレンスキー氏は16日、和平協議の間、戦争を止め、安全を保証する文書について米国と「非常に細かく」取り組んだと述べた。「いかなる細部もロシアの侵略への報酬になってはならない。だからこそ一つ一つの詳細が重要だ」

現在の和平案には五つの別個の文書が含まれており、そこには米議会で採決される「法的拘束力のある」安全の保証や、戦後のウクライナ復興資金に関する計画が盛り込まれている。

欧州連合（EU）、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、スウェーデン、英国の首脳は、別途ベルリンで協議を行い、米国と連携して「ウクライナに対する強固な安全の保証と経済回復支援策を提供する」ことを約束した。

クレムリン（ロシア大統領府）は16日、北大西洋条約機構（NATO）型の安全の保証に関する最新の提案はまだ確認していないと述べた。

「クリスマス停戦」の可能性について問われたロシア大統領府のペスコフ報道官は、記者団に「我々は和平を望んでいるのであって、ウクライナに息継ぎの時間を与え、戦争継続の準備をさせるための停戦は望んでいない。戦争を止めて目標を達成し、国益を確保したうえで、将来の欧州の平和を保証したい」と語った。

欧州首脳はどのような措置を示したのか

欧州の共同声明で示された内容は次の通り。

・有志連合国が部隊を拠出し、欧州が主導する「米国の支援を受けた」「ウクライナ多国籍部隊」を創設する。この部隊は「ウクライナ国内での活動を含め」、同国の空と海の安全確保を支援する。

・国際社会の参加を含む米国主導の停戦監視機構の創設。

・「ウクライナの軍隊を構築するための大規模な支援。その規模は平時で80万人を維持するものとする」

・貿易協定や「復興・再建のための主要な資源の拠出」を含むウクライナへの将来的な投資。声明は「この観点から、EU内のロシア資産は凍結されている」としている。

ロシアは同意するのか

それが最大の疑問だ。クレムリンは、NATO部隊のウクライナ国内での展開を伴うシナリオについては、いかなるものにも反対するとしている。

米国当局者はロシアとウクライナの間の問題のおよそ90％は解決済みだと主張し、領土割譲が主な難題だと説明している。

ある米国当局者は、この難局を打開すべく、東部ドンバス地方の一部に自由経済区を設けるなど、「検討を促す」案を示したと語った。

提案はその区域を非武装地帯とし、ウクライナが撤退し、ロシア軍も進駐しないとしている。しかし、プーチン大統領がこれに同意し、最大限の戦争目的を取り下げるかは不透明だ。

ウクライナは、区域を誰が管理し、双方の部隊の撤退を誰が保証するのかについて疑問を呈している。

ゼレンスキー氏は15日、「自由経済区はロシアの支配下に置かれることを意味するわけではない」と強調。東部ドンバス地方の一時的占領地を法律上も事実上もロシア領として認めることはないと明言した。

米国当局者は、安全の保証をNATO条約の「第5条に似たもの」と表現し、加盟国への攻撃はNATO全体への攻撃と見なす原則に言及した。米国の役割については、米軍のウクライナ国内での地上配備は含まれないと述べるにとどめ、詳細は明らかにしなかった。

「戦場を離れる前に、こうした安全の保証が何であるかを絶対に明らかにしなければならない」とゼレンスキー氏は語った。

次の段階は？

ゼレンスキー氏は外交協議を続けており、16日にはオランダを訪問し、戦争被害に関するロシアからの補償を協議した。

欧州首脳間で開かれた15日の夕食会に電話で参加したトランプ氏は、「状況は良い方向に進んでいるように見えるが、我々はずっとそう言い続けてきたし、難しい問題だ」と述べた。電話会談は「非常に良かった」とし、ゼレンスキー氏と「長時間にわたって話」をしたほか、米国がプーチン氏とも連絡を取っていることにも言及した。

「これまでで最も近づいていると思う。何ができるか見ていく」とトランプ氏は15日、大統領執務室で語った。「問題は、ロシアが終わらせたいと言ったかと思えば突然そうでなくなり、ウクライナも同じようになる点だ。だから、両者を同じ方向に向かせなければならない」

本稿はCNNのローレン・ケント記者による分析記事です。