松平健、約200万円“純金マツケン”をファミマで発売 世界で一つのレアアイテム
俳優の松平健（72）が17日、都内で行われた『FamilyMart FEST.2025（以下、ファミフェス2025）』発表会に登場。ファミマとのコラボ商品として「純金マツケン」を発表した。
【写真】金ピカ具合がすごい⋯！「純金マツケン」
ファミリーマートの年末年始キャンペーンアンバサダーに就任した松平。ファミマオンラインで発売するコラボレーショングッズとして、1点限定の「純金マツケン褒美セット」を発売する。K24ゴールドで価格は180万円（税込198万円）。22日から1人限定で抽選販売となる。
イベントで実物を見た松平は「おおぉ」と驚いた様子で、「すごいですね、デザインもよく似ていて」と圧倒されていた。
『ファミフェス』は、東京・MEDIA DEPARTMENT TOKYOにて、19・20日の2日間限定で一般向けに開催される。イベントでは「あそべるコンビニ」というテーマで新しい体験型サービスの拡張を中心にお披露目。会場内では、人気キャラクターやコンテンツとコラボしたエンタメグルメの一部展示や、ファミマプリントを活用した「推し活グッズ」づくり体験、限定グッズが手に入るクレーンゲームなどの「お買い物アトラクション」など、「8つのあそび方」が体験できるブースを設置する。
この日は俳優の吉田鋼太郎、八木莉可子、『キャプテン翼』作者の高橋陽一氏も登場した。
