東京・赤坂の個室サウナ店で２人が死亡した火災で、警視庁が１６日に現場検証を行った際、店の事務室に設置された非常ボタンの受信機の電源が入っていなかったことが捜査関係者への取材でわかった。

火元のサウナ室の非常ボタンは押された形跡があり、同庁は装置が正常に作動しなかった可能性があるとみている。

１５日正午頃にサウナ店「ＳＡＵＮＡＴＩＧＥＲ」の個室で発生した火災では、サウナ室の背もたれや座る部分が焼け、川崎市幸区の美容室経営、松田政也さん（３６）と妻でネイリストの陽子さん（３７）が死亡した。

捜査関係者によると、現場のサウナ室はドアノブが内側、外側とも外れていた。２人が異常を知らせるため、室内の非常ボタンを押したとみられ、非常ボタンを覆うカバーが壊れていた。

非常ボタンは各サウナ室に設置されており、押されると、事務室に置かれた受信機が異常を検知した部屋を知らせる仕組みになっているが、１６日の現場検証の際には、受信機の電源が入っていなかったという。

火災当日も同じ状態だった可能性があり、同庁は１７日も現場検証して施設の管理状況を調べている。