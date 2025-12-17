お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が17日、自身のX（旧ツイッター）を更新。賞金100万円の賞レース「ツッコミマン」を告知した。

「賞金100万円の賞レース作った 最も面白いツッコミを決める大会『ツッコミマン』」と書き出し、自身のサブチャンネル「粗品のロケ」のURLを公開。出場コンビも明かした。対象は粗品よりも芸歴が後輩のツッコミ芸人25人。中には、「M−1グランプリ」で5年連続決勝進出中の真空ジェシカのガクの名前もあった。続けて別の投稿で「『粗品のロケ』で月水金の朝7時に配信予定！」と告知した。

粗品は日本テレビ系「女芸人No.1決定戦 THE W 2025」で激辛審査を行い、話題となっていた。今大会の審査も当然、粗品が行う。動画内で粗品は「このYouTubeで結構偉そうなこと言ってんねん。『もうお笑いは俺が正解だ』みたいなことは言ってるから。俺＝このお笑い界の面白いこと、で審査しますから」と語っている。

▽出演者（原文まま）

真空ジェシカガク、ママタルト檜原、オズワルド伊藤、ジョックロック福本、パンプキンポテトフライ谷、からし蓮根青空、ダウ90000蓮見、春とヒコーキ土岡、例えば炎タキノ、家族チャーハン江頭、滝音さすけ、ケビンス仁木、田津原理音、九条ジョー、cacao浦田、シモリュウ前田、ゼロカランワキ、トンツカタン森本、三遊間さくらい、ド桜村田、ストレッチーズ高木、プリズンクイズチャンネル竜大、マリーマリータコス、センチネル大誠、モシモシまぐろ。